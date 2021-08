- Vi skal til enhver tid vurdere, hvor vi har størst mulighed for at maksimere Havdruplistens indflydelse, siger byrådsmedlem Henning Christiansen fra Havdruplisten.

Havdruplisten vender ryggen til Venstre

Sydkysten - 20. august 2021 kl. 14:37 Af Helle Midskov

Byrådsmedlem Henning Christiansen fra Havdruplisten håber, at nyt valgforbund kan maksimere lokallistens mulighed for indflydelse.

Havdruplisten og Venstre i Solrød har været i valgforbund ved de seneste mange kommunalvalg, men det bliver anderledes til kommunalvalget til november. Den lokale liste har ganske enkelt vendt Venstre ryggen og er gået med i teknisk valgforbund med Det Konservative Folkeparti og De Radikale. At listen til det kommende valg vælger anderledes har flere grunde.

- Jeg begyndte min karriere i lokalpolitik i 1999, og Havdruplisten har været i valgforbund med Venstre mange gange og ved det seneste valg i 2017, siger Henning Christiansen, som forklarer, at selv om lokallisten har været tilfreds med den løsning, så skal listen til hvert valg se på, hvor Havdruplisten har størst chance for at få indflydelse på beslutningerne i Solrød Kommune.

- Vi har ganske enkelt vurderet, hvad der vil tjene og maksimere vores muligheder for mest indflydelse, og vi drømmer om, at det nye valgsamarbejde kan give to medlemmer af byrådet mod den ene plads, som jeg har i dag, siger Henning Christiansen.

En ny retning

- Vi er glade for at komme i valgforbund med Det Konservative Folkeparti og De Radikale. De var gået sammen og enige om Jan Færch som borgmesterkandidat. Det var en betingelse for at komme med i det samarbejde, at vi også peger på Færch. Det kan vi fint se os i. De vil sammen med os samarbejde for en ny retning for kommunen, siger Henning Christiansen og uddyber:

- Specielt da Jan Færch som borgmesterkandidat har meldt ud, at han går til valg med samme mærkesag, som vi har, nemlig at arbejde for en forvaltning i Solrød Kommune, der er til for borgerne. Vi mener, at vi skal have mere ud til borgerne, end der har været i den forløbne tid. Det må kunne lade sig gøre.

Friske kræfter

Medlemstilslutningen til den lokale liste har gået op og ned i de senere år, og det var årsag til, at da der blev holdt generalforsamling før sommerferien, manglede der medlemmer til bestyrelsen. Det er forklaringen på, at der holdes ekstraordinær generalforsamling den 9. september. hvor det forventes, at der kan etableres en bestyrelse.

- Det er så glædeligt. Der er flere nye, friske kræfter, som har meldt sig på banen sammen med os garvede til at tage fat i bestyrelsesarbejdet og som også har givet udtryk for, at de gerne vil stille op til kommunalvalget under de nye forudsætninger, fortæller Henning Christiansen, som dog ikke vil sætte navn på de nye før efter den 9. september.