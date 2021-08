Se billedserie HavdrupListens spidskandidat Henning Christiansen er netop blevet enig med De konservative og De Radikale om at indgå valgforbund, og at de tre partier og lister peger på Jan Færch som borgmesterkandidat. Pressefoto

Havdruplisten peger også på konservativ borgmesterkandidat

Sydkysten - 19. august 2021 kl. 12:17 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Det Konservative Folkeparti og De Radikale var de første partier, der i Solrød meldte ud, at de indgik teknisk valgforbund til kommunalvalget til november.

Den første udmelding gik på, at de to partier ikke ønskede flere med i valgforbundet, men det har nu ændret sig.

Valgforbundet bliver nu udvidet til tre, da de netop har indgået valgforbund med Havdruplisten.

Det Konservative Folkeparti og De Radikale har fra start været enige om at pege på konservatives spidskandidat, Jan Færch, som deres borgmesterkandidat. Det tilslutter Havdruplisten sig nu også.

- Vi er glade for også at have Havdruplisten med i valgforbundet. De har alle dage været en seriøs, saglig og grundig lokalliste, som vi har mange fælles interesser med, og som vi også ser et godt samarbejde med i fremtiden, siger den konservative borgmesterkandidat og gruppeformand Jan Færch i en pressemeddelelse.

De Radikales byrådsmedlem Bo Nygaard Larsen er enig.

- Jeg har et godt samarbejde med Henning Christiansen og med Havdruplisten, ligesom jeg har det med Det Konservative Folkeparti, så det giver god mening også at tage Havdruplisten med.

Henning Christiansen, byrådsmedlem for Havdruplisten, siger selv om det nye valgforbund.

- For Havdruplisten giver det god mening at knytte os tættere sammen til seriøse spillere som De Radikale og Det Konservative Folkeparti, som begge gerne vil arbejde sammen med os for en ny retning for kommunen. Specielt også, da Jan Færch som borgmesterkandidat har udmeldt, at han går til valg med samme mærkesag, som vi har, nemlig at arbejde for en forvaltning, der er til for borgerne.

Som det er kutyme med politiske valgforbund, har de tre forskellige partier stadig frit spil til at kæmpe for hver deres politik, fordi det netop stadig er tre forskellige partier med hver deres mål og ønsker. De tre partier oplyser derfor, at det er aftalt, at der ikke er konkrete politiske forpligtelser i valgforbundet, men de tre partier er samtidig enige om, at den konservative Jan Færch er de tre partiers fælles borgmesterkandidat.