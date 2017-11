Havdrup får nyt grønt område

Byrådet i Solrød Kommune vedtog på byrådsmødet den 27. november at frigive 932.000 kr. til projektet, som samlet set i alt kommer til at løbe op i ca. 2,6 mio.kr.

- Det har været vigtigt for byrådet, at borgerne i området har været med i projektet helt fra starten af, og hele området kommer til at centrere sig om deres ønsker om et grønt og rekreativt område, der appellerer til børn, unge og ældre, siger borgmester Niels Hörup (V), som fortæller, at det nye grønne område skal være med til at definere hele bydelen Havdrup Vest.