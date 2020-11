Har du set ham: Truede taxachauffør med kniv

Københavns Vestegns Politi fotoefterlyser en mand, som mistænkes for at true en taxachauffør med kniv i Ishøj.

- Vi frigiver nu et par billeder af den mistænkte i håb om, at nogen kan hjælpe os med at få sat et navn på, siger politikommissær Søren Andersen, Københavns Vestegns Politi.