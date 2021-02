Hans Odder deltog i skypemødet fra Solrød Vandværk, hvor han også i fremtiden skal bruge meget tid.

Hans Odder forlader politik: Fik flotte ord med på vejen

Sydkysten - 18. februar 2021 kl. 12:10 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

De Konservatives Hans Odder havde mandag sidste mødedag i byrådet. Han har valgt at udtræde af politik på grund af en stor arbejdsmæssig opgave på Solrød Vandværk, hvor han er driftschef. Emil Blücher fra Liberal Alliance kunne ikke tiltræde Hans Odders anmodning om at udtræde.

Det sidste punkt på et i forvejen langt byrådsmøde med masser af diskussioner, var Hans Odders anmodning om at udtræde af byrådet i Solrød efter 11 år.

Udtræden af byrådet er for det meste en formssag, sådan var det, da Venstres Sabrina Zimmermann for nogle måneder siden ønskede at udtræde, da hun flyttede fra kommunen, men sådan var det ikke på det seneste byrådsmøde.

Emil Blücher fra Liberal Alliance kunne ikke stemme for anmodningen, da han var af den opfattelse, at det ikke kun var, fordi Hans Odder vil udtræde på grund af en voksende arbejdsbyrde, men Emil Blücher refererede til artikel i pressen.

Emil Blücher kunne ikke se, at det lovmæssige grundlag, for at Hans odder kunne udtræde, var til stede. Det begrundede han med nogle udtalelser, Hans Odder har haft i Lokalavisen Sydkysten, hvor han blandt andet er citeret for at sige »Jeg gider ikke mere«,

- Man kan altså ikke udtræde af byrådet, fordi man ikke gider mere, sagde Emil Blücher, der mente, at det var for let købt. Derfor kan jeg ikke støtte indstillingen, kom det fra Liberal Alliances medlem af byrådet. Det synspunkt stod han dog helt alene med. De øvrige ville gerne efterkomme anmodningen med begrundelsen om, at øget arbejdspres var årsagen.

- Vi skal forholde os til, hvad der står i sagsfremstillingen, og ikke hvad der står i pressen. Hans har et stort projekt i gang på vandværket. Men det er op til Emil, om han tror på Hans eller ej, sagde Hans Odders partikollega, Jan Færch, som med det samme blev bakket op af borgmesteren.

- Jeg kan hurtigt finde 20 eksempler i pressen, som ikke er juridisk dækkende, lød det fra borgmester Niels Hörup (V).

Emil Blücher brugte muligheden for endnu en kommentar til punktet og henviste til loven på området.

- Jeg henviser til valgloven. Hans Odder siger decideret, at han ikke gider mere. Jeg har ikke hørt, at han skulle være fejlciteret. Men jeg under Hans sit otium, sagde Emil Blücher.

Det fik De Radikales Bo Nygaard Larsen på banen.

- Jeg må undtagelsesvis sige, at jeg ikke er enig. Hvis Hans ønsker at udtræde af arbejdsmæssige årsager, og det betyder mindre kalk i vores vand, så skal han bare komme tilbage til sit vandværk, kom det med smil i stemmen fra Bo Nygaard Larsen, der refererede til implementeringen af det store blødgøringsanlæg, som Hans Odder skal bruge tid og kræfter på.

Diskussionen endte med, at et flertal på 17 stemte for anmodningen. Emil Blucher stemte imod. Jytte Willendrup fra Socialdemokratiet deltog ikke i byrådsmødet. Efter afstemningen var de knubbede ord lagt på hylden og afløst af masser af verbale roser til Hans Odder.

Borgmesteren lagde for:

- Du kan både stikke og bekende. Man er aldrig i tvivl om din holdning, og det har jeg selv mærket indtil flere gange. Tusind tak for en kæmpestor indsats og for dit bidrag til udviklingen af kommunen. Du har været flittig, sagde Niels Hörup, og Henning Christansen fortsatte strømmen af pæne ord.

- Tak for et flot arbejde for alle Solrøds borgere. Du bliver savnet som byrådskollega, og når Strandens Hus står færdigt, så giver jeg den første omgang, sagde Henning Christiansen fra HavdrupListen.

Brian Mørch fra Dansk Folkeparti fulgte op.

- Du skal have ros for at være ærlig og seriøs og for din ordentlighed. Du er god til at få dine ting igennem og du er god at arbejde sammen med. Byrådet bliver en profil fattigere, sagde Brian Mørch.

De Radikales Bo Nygaard Larsen havde tænkt lidt over, at både han og Hans Odder begge er lidt temperamentsfulde, og at der trods forskellig partikulør var nogle sammenfald.

- Vi farer i flint, vi ligner hinanden. Jeg er kommet frem til, at du og jeg er ens. Vi har en pokkers stædighed, og så slår det gnister, kom det fra Bo Nygaard Larsen.

Jonas Ring Madsen (S) havde også luret den med temperamentet, men Jonas mente, han havde fundet fidusen sammen med Hans Odder.

- Du er god at snakke med, flink og omsorgsfuld. Det har vi bygget oven på.Ind imellem bliver du lige stædig nok. Men vores styrke er, at vi sammen finder nogen, vi kan bruge vores temperament på, sagde Jonas Ring Madsen.

Jan Færch, som nu kommer i front for De Konservative, viste også et godt kendskab til Odder.

- Som politiker skal man lægge øre til en del. Det gælder om også at rumme dem, som ikke har stemt på én. Facebook fylder meget ind imellem. Der er langt mellem roserne på facebook. Men vi er mange, der er taknemmelige for din indsats. Du vil huskes, som ham - der sagde tingene klart, tydeligt og fakta-baseret. Dit iltre temperament kan vi altid tage en anden gang, kom det fra Jan Færch (K), som var igennem på skypemødet fra sin bil. Det var der en forklaring på, han holdt lige uden for Hans Odders arbejdsplads. Så efter de pæne ord, ringede partikollegaen på, og overrakte en gave.

Hovedpersonen fik ordet til sidst og sagde:

- Jeg synes, de 11 år i byrådet er gået hurtigt. Tak for kampen og til de fleste for et godt og konstruktivt samarbejde. Det har været en sand fornøjelse, sagde Hans Odder.