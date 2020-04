Konservative Hans Odder genopstiller ikke til kommunalvalget i 2021.

Hans Odder: - Jeg vil ikke kaldes løgner, når jeg fremfører fakta

Sydkysten - 15. april 2020 kl. 19:16 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hans Odder trækker sig som spidskandidat for Det konservative Folkeparti i Solrød, og han genopstiller ikke ved kommunalvalget i 2021.

Konservative Hans Odder pakker det ikke ind, men han siger lige ud, at årsagen til, at lokalpolitik er slut for ham den 31. december 2021, er, at han kan mærke, at han ikke længere har hverken overskud eller lyst til at sige pyt, når han fremfører fakta, og at det i debatter, i de trykte medier og i en række facebook grupper bliver udlagt som om, at han er fuld af løgn.

- Generelt synes jeg, at niveauet i debatterne er sunket dybt de seneste år. Jeg bliver fortvivlende træt af alle de påstande og løgne, der bliver drevet frem for at drage motiv og moral i tvivl, når der bliver taget initiativer og udvikles i kommunen. Det vil jeg ikke bruge min tid på, siger Hans Odder, der har siddet i byrådet i Solrød i 11 år.

- Hovedmålet med at engagere mig i kommunalpolitik i Solrød har været at gøre noget godt for så mange som muligt, og det, synes jeg, er lykkedes. Det har altid været til fordel for det store flertal. Det er også min opfattelse, at langt hovedparten af borgerne synes, at det er gode beslutninger, men de tilfredse borgere giver for det meste ikke deres mening til kende, siger han og fortsætter:

- Lokalpolitik skal præges af gode diskussioner og armlægninger, men derfor kan det godt foregå i en ordentlig tone, men sådan er det ikke mere. I den senere tid har jeg oplevet, at nogen nærmest bare tager det ledige standpunkt - bare for at tage det. Ja, jeg siger det lige ud og stikker snuden frem, siger han med fasthed i stemmen og nævner, at det blandt andet er debatterne om det kommende logistik- og transportcenter, Strandens Hus og stationspladsen, hvor tonen er blevet meget skinger.

Hans Odder betragter sig selv som hårdhudet, for det skal man være i politik, og han vil også gerne fremhæve gode diskussioner med politiske modstandere. Han nævner bl.a. den tidligere formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Tonny Lauridsen, som var mand for at give de andre politikere et drag over nakken uden at være uanstændig. Hans Odder nævner også, at han sætter stor pris på Henrik T. Larsen fra SF, som repræsenterer et af de rødeste partier i en af de mest borgerlige kommuner, men han er god til at debattere og få indflydelse og søge kompromisser, og netop kompromisser er kernen i lokalpolitik ifølge Hans Odder.

Godt håndværk

Hans Odder glæder sig over, at det kommende logistik- og transportcenter kom på plads, og han er sikker på, at det bliver godt for beskæftigelsen i Solrød Kommune, og at man kommer videre med planerne for Solrød Center. Og så svinger han sig op til at kalde det kommende Strandens Hus for topmålet af godt politisk håndværk.

- Jeg synes også, at jeg har udtjent min værnepligt i lokaldemokratiets tjeneste og kan se tilbage på mange gode beslutninger. Jeg har været med til at løbe strandrensningen og Solrød Biogas i gang for blot at nævne nogle stykker, siger han, som til daglig er driftschef for Solrød Vandværk.

Hans Odder lover også, at selv når 2021 rinder ud, og det er slut med lokalpolitik, så vil han være at finde i den konservative vælgerforening. Han vil nok også sende en mail med indspark til borgmesteren.

Klar i kulissen

- Jeg glæder mig over, at vores nyvalgte bestyrelse og ikke mindst den fremgang, som partiet er inde i, vil skabe helt nye og spændende efterfølgere, når jeg udtræder af byrådet, fortsætter Hans Odder, der har et godt samarbejde med Jan Færch, som også sidder i byrådet for de konservative i øjeblikket og med Morten Scheelsbeck, som han sad i byrådet sammen med i sidste periode.

Bent Helvang, formand for Konservative i Solrød, siger om Hans Odders beslutning.

- Der er god grund til at takke Hans for det store arbejde og ikke mindst de aftryk, han har sat i kommunen, som har gjort Solrød til det, den er i dag. Samtidig glæder jeg mig over, at vi i bestyrelsen har gode folk stående klar i kulissen til det videre arbejde.

Både Jan Færch og Morten Scheelsbeck, som Hans Odder nævner, er klar til både byrådsarbejde og spidskandidatpost.

- Efter at have overvejet det nøje - har jeg besluttet at genopstille, og hvis bestyrelsen synes, det er det bedste for Konservative Solrød, bliver det som spidskandidat. Men det er endnu ikke afklaret, siger Jan Færch.

Morten Scheelsbeck er også klar.

- Jeg vil gerne rose Hans Odder. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde og været en god repræsentant for partiet. Jeg syntes, det var vildt sjovt og spændende med byrådsarbejdet, og jeg vil gerne stille op igen, hvis lejligheden byder sig. Jeg har lært Solrød endnu bedre at kende, siden jeg sidst sad i byrådet, og med tre børn i forskellige institutioner får man også et godt indblik i kommunen, siger Morten Scheelsbeck.

Bestyrelsen skal holde et møde over Skype inden for en uge, hvor man vil søge at lave en handlingsplan.