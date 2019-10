Se billedserie Hans Friis har boet i Ishøj hele sit liv. Fra han blev født og frem til nutiden har Ishøj udviklet sig helt forrygende meget - og Hans Friis har haft fingrene med i meget. Privatfoto

Hans Friis fylder 90 - han er historien om Ishøj

Sydkysten - 14. oktober 2019 kl. 18:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Historien om Hans Friis er også historien om Ishøj Kommune igennem 90 år, fortalt af Frits Ahlstrøm, som er mangeårig ven af Hans Friis.

Hans Friis, der rundede 90 år onsdag den 9. oktober.

Han blev født på Gammel Køgevej, den nuværende Tranegilde Strandvej, hvor han voksede op i et træhus på 48 kvadratmeter sammen med sine forældre Ingvar og Astrid Friis samt sine fire ældre søskende Stine, Grethe, Otto og Viggo, der tog initiativet til oprettelsen af Lokalhistorisk Forening.

Faderen var gartner. Da han kom fra Vendsyssel til Ishøj Strand, forpagtede han al jorden fra den gamle hovedvej ned til det, der dengang blev omtalt som dagligt vande (og nu er en del af Ishøj Strandpark). I forvisning om, at det blæste lige så meget som i det nordjyske, plantede han som et læbælte talrige fyrretræer, som stadig står.

Desuden indrettede forældrene en planteskole. Det viste sig at være en god idé. Det var på det tidspunkt, københavnerne var begyndt at flytte på landet, og de skulle naturligvis bruge planter og blomster. Samtidigt lærte hans mor de latinske betegnelser for floraen, så hun bedre kunne forstå københavnernes ønsker.

Enlig mor tog fat Hans var kun 3 år, da hans far døde, og hans mor sad alene med fem børn. Alligevel magtede hun at indfri alle pantebreve og overtage de mange tønder land, som hun senere udstykkede til Hans og hans fire søskende. De fik hver en grund.

Som Hans siger: Jeg har altid beundret Mutter.

Det gjorde de også i det gamle sogneråd. De opkaldte Astridsvej efter hans mor og Friisvej efter forældrene. Mor Astrid havde foretrukket Ingvar Friis Vej, men det var for langt, mente politikerne.

Hans begyndte sin skolegang på Tranegilde Skole, der var blevet opført i 1897. Eleverne var fordelt på lille klasse og store klasse - med Carl Georg Rønje som en lærer, Hans satte stor pris på. Der var kun undervisning hver anden dag.

Det ændrede sig i 1940, da landsbyskolerne blev erstattet af Torslunde-Ishøj Centralskole i Ishøj Landsby, der var kommunens centrum. Det betød samtidigt, at Hans og alle andre 'strand-unger' fik dobbelt så langt til skole; en tur på 4 km, som de enten foretog til fods eller på cykel. Det var først, da Hans var færdig med skolen, at kommunen indførte skolebussen.

Besættelsesmagten inddrog Torslunde-Ishøj Centralskole i foråret 1945 og brugte den som lazaret for tyske soldater, der var blevet såret på Østfronten.

Ishøj på den øde landevej Området ved Ishøj Strand var et øde stræk på den gamle landevej. For dem, der skulle køre i bil fra København til Køge, var det mest hensigtsmæssigt at benytte Køgevej mellem Tåstrup og Køge. Indtil 1920, da buslinje 121 fra Valby og sydpå blev etableret, var den gamle vej kun farbar til Jægerkroen.

I 1935 blev den nye moderne betonvej, Gammel Køge Landevej, åbnet og den gamle omdøbt til Tranegilde Strandvej. Derved kom Jægerkroen til at ligge med ryggen til den nye vej. Men kroejeren Kaj Sørensen, altid omtalt som Lille Søren, fandt på råd. Dels opførte han en krostue i form af en mølle lige ud til den nye vej, dels købte han den kinesiske portal, der oprindeligt var bygget til en industrimesse i København i 1888 og siden havde stået foran hovedindgangen til Tivoli ud mod Hovedbanegården.

Med det blikfang på hver side af den nye hovedvej fik Lille Søren mange kunder; uanset om de kørte nord- eller sydpå.

Jægerkroen, hvor Hans Friis har tilbragt hundredvis af timer, blandt andet som skuespiller i de årlige revyer, SB 50 arrangerede, brændte ned den 28. april 1975. Men den kinesiske portal blev reddet og er nu anbragt ved indgangen til Ishøj Dyrepark. Hans Friis og nogle unge ledige renoverede den i 1991 som en af de mange opgaver, han påtog sig i den årrække, han var ansat som projektleder i kommunen for at hjælpe unge arbejdsløse med at komme i uddannelse og arbejde.

Far til fodboldklub Hans Friis var med til at stifte SB 50 den 13. juli 1950. Dengang blev der spillet på en græsbevokset grund beliggende mellem Solvej og Birkevej. Den havde tidligere været en del af en motorbane, hvad der forklarer hvorfor Solvej oprindeligt hed Dørtræksmindevej. Senere rykkede klubben til fiskerlejet for enden af Lille Strandvej.

Da antallet af medlemmer steg konstant, tildelte kommunen SB 50 et stykke jord for enden af Skovvej.

Hans Friis, der var en effektiv centerhalf på klubbens bedste seniorhold, gik sammen med sine klubkammerater straks i gang med at rense jorden for sten samt dræne og planere den for til sidst at tilså den med græs. Banen blev indviet Skærtorsdag den 15. april 1954. Senere opførte de også deres eget klubhus.

SB 50 var som et familieforetagende. Det kom stærkest til udtryk i forbindelse med den årlige sommerfest, der indtil flytningen til Ishøj Idrætscenter i 1971 skabte det økonomiske fundament for klubben. Der blev knoklet i døgndrift i ugevis. Alle seniorspillere og deres hustruer påtog sig opgaver.

Stærkt fællesskab Murermester Knud Møller Larsen kom med presenninger og brædder, så der kunne opføres boder. Lille Kaj med efternavnet Nielsen passede rouletten, Kurt Ovesen og Niels Molberg skydeteltet og Hans Friis boldkast, mens Villy Laustsen med tilnavnet Onkel hyggede om de mange gæster.

Irene, der var gift med Hans, sørgede for alt godt til ganen og maven. Da en af de lokale såkaldte blærerøve skulle købe en øl hos Irene og ville dupere omgivelserne, spurgte han om hun kunne veksle en 500 krone-seddel. Svaret kom prompte: Tror du det en bolsje-butik.

Tonen var ærlig, venlig og bramfri, og den blev overført til den unge generation. Hvordan kunne det være anderledes i et fællesskab, hvor Møller Larsen året rundt gratis stillede sin lastbil til rådighed, når de yngste spillere skulle transporteres til kampe på udebane.

Kaotisk optakt til bryllup Hans Friis, der var udlært tømrer, begyndte at bygge sit hus på Tranegilde Strandvej den 9. april 1955 - med assistance fra flere klubkammerater i SB 50. Dengang var det almindeligt, at alle klubbens håndværkere hjalp hinanden med alt.

Huset blev færdiggjort den 12. august 1956 om formiddagen som Hans skulle giftes med Irene i Ishøj Kirke klokken 12. Det var en søndag. Der var blevet lagt vand ind om lørdagen, mens Hans var hos præsten. Da han kom hjem, stod hele kælderen under vand, fordi blikkenslageren troede, kloaken var blevet lavet.

Det var lige før brylluppet måtte udsættes; ikke på grund af 'oversvømmelsen', men fordi Hans først ville giftes, når vinduerne var blevet pudset. Så trak vennerne i arbejdstøjet inden de skiftede til deres fineste puds til frokosten efter vielsen.

Fra landsby til forstad Der er sket meget i Ishøj Kommune siden Hans blev født og alle mere eller mindre kendte hinanden. I 1940 var der 1.532 indbyggere. Antallet var i 1969 steget til 3.663. Og nu er det omkring 23.000. Så Hans Friis har oplevet hele udviklingen fra dengang i 1929, da sognerådskontoret ved siden af Ishøj Kirke havde fire medarbejdere. Nu er omkring 200 ansat på Rådhuset, som er en del af Ishøj Bycenter, der blev færdiggjort i oktober 1977; året efter at det første S-tog havde rullet ind på Ishøj Station, som Dronning Margrethe indviede.

Strandparken blev åbnet i 1980 og lige siden har Hans Friis næsten hver morgen uanset vind og vejr gået tur med en af sine hunde og nikket til eller talt med forbipasserende. Han har altid været aktiv. Det er dog en halv snes år siden, han stoppede som ungdomstræner i SB 50, hvor han i flere perioder også havde været formand og kasserer.

Hædret af UEFA Som ambassadør for frivilligheds-idrætten er Hans Friis blevet belønnet med såvel klubbens som SBU's sølvnål. Hans ry nåede vidt omkring. UEFA hædrede ham i 2004 som en af The Magnificent 7, det vil sige ledere, der har gjort en særlig indsats for fodbolden. UEFA's daværende præsident Lennart Johansson overrakte ham en særlig plakette på Stade Louis II i Monaco.

Indimellem havde Hans Friis oplevet yderligere en milepæl i sit elskede Ishøj. Det var i 1996, da Arken blev indviet som en del af København som europæisk kulturby.

Hans Friis mistede Irene den 8. august 1988. Han har altid været tæt knyttet til sin datter Susanne. Den kærlighed omfatter også hendes mand Thor og deres to børn Rune og Astrid (som er opkaldt efter sin oldemor).

Bemærkningen "Tak for din måde at være på" er typisk for Hans Friis, når han udtrykker sin mening til en person. Den vil mange givetvis ty til, når de ønsker ham tillykke med de 90 på Tranegilde Strandvej 69, hvor der altid er åbent hus; på selve fødselsdagen officielt fra klokken 15:00 til 20:00.