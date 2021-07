Ishøj har blandt andet købt to mobile padelbaner for nogle af de penge, der er i overskud fra den samlede indtægt fra vaccinecentret, som havde til huse i idrætscentret. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Hal brugt til vaccinecenter: Kompensation går til udendørsaktiviteter

Sydkysten - 10. juli 2021 kl. 11:28 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj: Idræts- og fritidscentret har været omdannet til vaccinecenter, og det bliver centrets brugere nu kompenseret for. I alt 2.641.423 kroner er restbeløbet af den samlede indtægt fra vaccinationscentret, og de skal gå til idrætsfaciliteter.

Byrådet fremlagde for nyligt en liste over, hvad pengene bliver brugt til. Blandt andet en mobil hockeybane til 512.000 kroner, to mobile padelbaner til 606.000 kroner, en mobil pump-trackbane til cykling, skate og rulleskøjter til 190.000 kroner. Derudover er der en række forbedringer på stadion, som tilskuerhegn, boldfang, mål, tribuner og meget andet.

Og så skal der være sommeråbent i idrætscentret og skolehaller - hvert sted koster det 30.000 kroner.

Udendørs kompensation

Et af Venstres medlemmer af byrådet, Lennart Hartmann Nielsen, undrede sig til byrådsmødet over, hvilke idrætsgrene der fik del i kompensationen:

- Jeg er sikker på, at det er behandlet og drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget, men det er udendørssporten, der får de her ting, men det er indendørssporten, der lider under det. Det undrer mig lidt. Hvad får håndbold, floorball og basketball i den her sammenhæng, spurgte Lennart Hartmann Nielsen, som afslørede, at han selv er flittig padelspiller og dermed får glæde af de nye idrætsfaciliteter.

Ole Wedel-Brandt fra Enhedslisten luftede samme sted nogle af de samme betragtninger:

- Det er noget, der kommer til at gavne udendørssporten. Og så er det eliten, der får del af kompensationen. Jeg synes, man burde satse mere på bredden, siger han og henviser blandt andet til forbedringerne af stadion, som hovedsageligt gavner eliten.

Klappet af med idrætten

Ebbe Rosenberg, som er medlem af Fritids- og Kulturudvalget, forklarer, at fordelingen er sket med indflydelse fra brugerne:

- Idrætsrådet har været med inde over, så må vi stole på, at det er fornuftige ting, der kommer frem her. Udendørs skal også have noget en gang i mellem, forklarede han.

Foreningslivet i og omkring idrætscentret fungeret som vaccinationscenter, hvilket har hæmmet aktiviteterne for idrætsforeningerne, som har holdt deres aktiviteter efter en nødplan. De overskydende penge fra det, benytter man nu til at gentænke den tidligere grusbane, som nu er en asfalteret parkeringsplads til flersidig idrætsanvendelse, som de skriver i sagsfremstillingen.

Den samlede indtægt fra vaccinationscenteret udgør 4.209.403 kr. og afledte udgifter for Ishøj Idræts & Fritidscenter er 1.517.980 kr. Dte giver et restbeløb på 2.691.423 kr, som altså bliver brugt til at kompensere foreningslivet.