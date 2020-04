Hærværk på kirke: Anonym mand overmalede hurtigt hærværk

Godt forhold til muslimer

- Han forsvandt lige så hurtigt som han dukkede op, men han ville tilsyneladende gerne være anonym. Vi ved ikke, hvem han er. Men det var vigtigt for ham, at vise, at det ikke havde noget med ham og hans muslimske trosfælder at gøre, og derfor udbedrede han det her, siger Johan Funck.

- Det tror vi på, understreger Johan Funck og forklarer, at kirken har et godt forhold til alle i det område, som kirken ligger i.