Haarder vil sætte grænse for galskaben

- Bortset fra, at vi mister regeringsmagten, er det et godt valg. Vi er gået ni mandater frem. Vi er ubestridt det største oppositionsparti, og det er godt for Venstre, siger Bertel Haarder.

Han mener, at Venstre vil få et stort ord at få sagt i den kommende valgperiode.

- Vi kan bruge fremgangen til at få indflydelse. Ikke mindst sammen med de radikale, som er enige med os i den økonomiske politik. Det gør, at vi sammen med de andre borgerlige partier kan lægge kursen økonomisk og forhindre de ulykker, der kan ske, hvis man lytter til venstrefløjens krav til penge på alle mulige områder. Vi har sat en prop i, så der bliver grænser for galskaben. Det vil give Mette Frederiksen problemer med baglandet, men det vil være godt for Danmark, og vi bliver garanten for ansvarlig økonomisk politik, siger Bertel Haarder.

Han mener ikke, at en midterregering, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have, bliver en realitet. I hvert fald ikke i første omgang.

- Lars Løkke kørte fast med sin svage mindretalsregering, og det samme vil ske for Mette Frederiksen. Hun siger, at hun vil samarbejde til begge sider, og det ville Løkkke også, men det er ikke let, og så kan tiden komme til, at Løkke bliver taget på ordet, for så skylder han Mette Frederiksen, at han går med i regering hvis hun inviterer, siger Bertel Haarder.