Greve Kommune vil nu låse al håndsprit inde, så man undgår tyveri. Foto: Søren Schaadt Larsen

Håndsprit stjålet fra plejecenter

Sydkysten - 18. marts 2020 kl. 14:26 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndsprit er fortsat i meget høj kurs, og nogen valgte natten til tirsdag at gøre sig til tyv for at få fingre i mange dunke med håndsprit fra et plejecenter i Greve Kommune.

- Desværre oplevede vi så sent som natten til tirsdag, at der blev stjålet små dunke med håndsprit, som lå i lommerne på kitlerne på et plejecenter. Det er håndsprit, som medarbejderne bruger i løbet af arbejdsdagen, så det er rigtig ærgerligt, siger kommunaldirektør Claus Thykjær, som ikke præcist ved, hvor mange dunke der er tale om.

Konsekvensen af det seneste tyveri er, at al håndsprit på kommunens institutioner nu bliver låst inde for at undgå flere tyverier.

Kommunaldirektøren i Greve fortæller, at man nu er i gang med at finde ud af, hvorvidt der er lagre af håndsprit rundt omkring på skolerne eller rådhuset. Så man kan få overblik over reserverne og låse det hele inde.