Håndgemæng ved Netto

Søndag klokken 18.53 kørte politiet til uro og uorden i Greve Midtby Center, hvor nogle mænd var kommet op at toppes foran indgangen til Netto.

Uenigheden handlende om parkeringen af en knallert, så en 31-årig mand fra Greve var kommet op at skændes med to unge mænd på stedet. Dette udviklede sig, da flere unge mænd var kommet til stedet.

Da patruljen kom frem blev den 31-årige mand og en 17-årig ung mand fra Greve sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen ved at indlade sig i slagsmål.