Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S), beboerformand i Vildtbanegård Dorthe Hjort og borgmesterkandidat Merete Amdisen (S), glæder sig over, at Ishøj får en nærpolitistation. Foto: Søren Schaadt Larsen

Håber på mere tryghed og mindre kriminalitet

Sydkysten - 16. april 2021 kl. 10:58 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Kælderdøre bliver nærmest ugentligt sparket ind, så nogle unge mennesker har et sted at spise deres købte mad. Bander, som huserer og salg af stoffer. Det er nogle af de problemer, som beboerformand i Vildtbanegård i Ishøj, Dorthe Hjort, nævner foregår i det store boligområde.

Hun mødtes fredag morgen med Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og borgmesterkandidat Merete Amdisen (S) i Vildtbanegård. Anledningen var, at Ishøj nu har fået tildelt en nærpolitistation, som skal ligge i bycentret. At Ishøj nu får mere lokalpoliti glæder Dorthe Hjort:

- Der er en bandeoptrapning i gang, og der har været en hel del hærværk gennem vinteren, derfor glæder vi os over, at der kommer mere synligt politi i området, forklarer hun og fortæller, at hun gerne vil tildele dem et lokale i Vildtbanegård, som de kan bruge, når de er der.

- Bare det, at møde en uniformeret betjent er med til at gøre området mere trygt, forklarer Mattias Tesfaye. Han glæder sig også over, at det nu var lykkedes at få mere lokalpoliti til Ishøj og han fortæller, at han selv har været med til at presse på for at sende mere politi til Ishøj.

- Det har været vigtigt at få nogen hertil, siger Mattias Tesfaye. Åbningstiderne på nærpolitistationen er 15-20 timer per uge, og det har en årsag:

- Det er, så betjentene ikke er bundet af at skulle sidde et fast sted, men i stedet kan komme ud på gaderne. Det har også været vigtigt, at der bliver mere tid til det forebyggende arbejde, forklarer ministeren, og fortæller om det indtryk han fik, dengang den lokale betjent besøgte hans skole.

- Det forebyggende arbejde er vigtigt i denne sag, siger han.

Merete Amdisen glædede sig også over, at det nu er lykkedes at få mere politi til Ishøj.

- Den oplevede utryghed stiger. Derfor har vi presset på for at få det til at ske, forklarer hun og nævner, at de lokale betjente allerede nu gør et godt stykke arbejde:

- Alle ved, hvem Palle-betjent er. Han får gode relationer til rigtigt mange unge, som han kan bruge senere, hvis de bevæger sig i en forkert retning, forklarer hun.

Dorthe Hjort giver hende ret:

- Palle er et godt eksempel på, hvad der fungerer ved lokalpoliti. Med det samme, de er i området, gør de en forskel. Det eneste, der virker er uniformerede betjente.