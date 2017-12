Håb om finale i tredje EM

Emilie Beckmann skal således individuelt svømme: 50 meter fly på torsdag og 100 meter fly på lørdag. Derudover håber hun på at blive udtaget til to holdkapper på 4 x 50 meter fri på fredag og 4 x 50 meter medley søndag.

Emilie Beckmann får således et travlt EM, men hun er i det hele taget vant til at have meget at se til. Hun har i lang tid haft en ugentlig arbejdstid, der ligner 60 timer. Det hænger sammen med, at hendes ugentlige svømmetræninger er blevet kombineret med et statskundskasbstudium på Københavns Universitet.