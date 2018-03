HK overvejer barsel

Næste opgave for de danske topspillere er sidst i april, da der er EM i April, men her er HK ikke udtaget.

Der er sjældent et godt tidspunkt til barsel for elitesportsfolk, men jeg kan faktisk ikke rigtig se, hvorfor jeg ikke skulle tage en uge eller to, hvor jeg tilbringer noget mere tid med familien. Det ville jeg selv være glad for, og det ville min kone sætte pris på, lød det fra HK ved All England.