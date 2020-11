Gyldne danske hits

Når Dodo and the Dodos går på scenen i Portalen 4. december, er det i samme opstilling som dengang. Dodo Gad og Jens Rud på vokal, guitaristerne Steen Christiansen og Anders Valbro samt trommeslageren Lars Thorup. Og sangene fra dengang er så velkendte og elskede, at orkesteret blot behøver at slå de første akkorder an, før publikum er helt med. Dodo and the Dodos lukker op for et velkendt univers, der sprudler af spilleglæde, humor og gode tider.