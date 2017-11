Jan Færch er ærgerlig over, at det er slut for Grundejerne.

Grundejerne sendt ud af byrådet

- Vi trak overskrifter ved sidste valg på, at vi ville have sænket grundskylden, det har ikke været muligt at få sat lige så meget fokus på det, ved det her valg, sagde en tydelig skuffet Jan Færch, der i 2013 sammen med Eilif Nørgaard kom i kommunalbestyrelsen med mærkesagen om at sænke skatten i Solrød.