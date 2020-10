Kurt Olsens bygninger ligger lige ved siden af Amalieparkens punkthuse, og den nye lokalplan for området lægger op til, at der kan bygges nye punkthuse på Vejlesvinget 5 og 7. Det mener Kurt Olsen dog ikke, at der skal. Foto: Søren Schaadt Larsen

Grundejer: Jeg kender ikke noget til kommunens planer for min grund

Sydkysten - 08. oktober 2020 kl. 18:32 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Det kommer ikke til at ske. Sådan lyder det fra Kurt Olsen. Han ejer Vejlesvinget 5 i Vallensbæk. På denne grund og på nabogrunden, har Vallensbæk Kommune lagt planer om at ændre lokalplanen, så man kan opføre to nye 6 etager eller 22,5 meter høje, beboelsesejendomme som en udvidelse af Amalieparken - et punkthus på hver grund.

Kurt Olsen undrede sig, da han i Sydkysten 30. september kunne læse om kommunens planer for hans grund:

- Jeg kender ikke noget til byggeriet - i hvert fald ikke officielt. Jeg har hørt om det ude i byen, men de har ikke kontaktet mig om det, forklarer han.

Lige nu har Vallensbæk Kommune planerne om ændring af lokalplanen i høring frem til 19. oktober, . Ændringen vil betyde, at det bliver muligt at bygge de to punkthuse, men Kurt Olsen mener ikke, at det giver nogen mening, at det er sendt i høring:

- Det er spild af papir, alt det arbejde, de har lavet, siger han mens han vifter med den 21 sider store lokalplan, hvor det tydeligt fremgår, at kommunalbestyrelsen har planer om at bygge punkthusene på Vejlesvinget 5 og 7.

- Vejlesvinget 5 er min ejendom, og de har ikke noget at gøre herinde. Og jeg har ret til at blive her, forklarer han.

Kurt Olsen viser rundt på ejendommen og viser en bygning med to ejerlejligheder, som han totalrenoverede i 2012-2013.

- Det er millioninvesteringer, som jeg har foretaget i tillid til de gældende lokalplaner, forklarer han.

Siger ikke lejerne op

Ved siden af ligger det, der i forslaget til lokalplanen hedder gamle erhvervsejendomme. Det er udstillings- og kontorlokaler:

- De er fra 2001, så de er ikke så gamle, forklarer han og understreger, at de alle er udlejet.

- I forbindelse med det her, har jeg været nødt til at sende en mail til alle mine lejere, hvor jeg skriver, at jeg ikke siger dem op, forklarer Kurt Olsen.

Kurt Olsen har tidligere haft planer om at bygge rækkehuse på stedet, men ville vente til erhvervslejerne flyttede fra stedet. Han vil stadig gerne bygge rækkehuse, men fortsat kun hvis erhvervslejerne flytter. Det fortalte Kurt Olsen i en artikel til Sydkysten for halvandet år siden, hvor han gav sine holdninger til kende om udviklingen af området:

- De kender min indstilling til det her, siger han.

Med ændringen i lokalplanen øger man byggeprocenten, så man kan bygge endnu tættere på grunden, og det betyder, ifølge Kurt Olsen, at grunden formentligt bliver mere værd:

- Jeg kan ikke bruge en øget udnyttelse til noget som helst. Grunden er allerede bebygget. I stedet risikerer jeg, at grundskatten hæves, siger han.

- Det vil blive under protest, hvis de stiger, forklarer han.

Kurt Olsen har efter han læste artiklen indsendt en indsigelse mod lokalplansforslaget, hvor han også gør indsigelser mod lokalplanen på nabogrunden, da han ikke ønsker et 22,5 meter højt punkthus cirka en meter fra sin egen grund.

Vallensbæk Kommune og borgmester Henrik Rasmussen (K) har fået lov at kommentere på Kurt Olsens kritik, og borgmesteren har en helt kort kommentar:

- Sagen er i høring, og han er velkommen til at komme med indsigelser.