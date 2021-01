Arbejdet går nu i gang. PR-foto

Grønt strøg bliver nu anlagt

Sydkysten - 29. januar 2021 kl. 10:56 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Det grønne strøg bliver forlænget og føres hele vejen fra Vallensbæk Stationstorv til Vallensbæk strand, hvor paddeskrab, regnvandssø og forbedret natur bliver en del af oplevelsen. Projektet har længe været på tegnebrættet, og nu går arbejdet endelig i gang.

Arbejdet med at føre det grønne strøg videre ned mod stranden og havnen går for alvor i gang i Vallensbæk. Derfor skyder der i starten af februar skurvogne og byggepladshegn op i nærheden af Strandengen. Det er entreprenøren, som skal føre Vallensbæk Kommunes vision om et grønt strøg fra by til strand ud i livet, der etablerer en byggeplads.

Kort efter at byggepladsen er etableret, vil maskiner og mandskab være i gang med at arbejde på engen.

Oplevelsesrig naturrute med paddeskrab

Ved at føre det grønne strøg videre til stranden og havnen får Vallensbæk Kommune skabt en sammenhæng mellem by og strand. Der er lagt vægt på at skabe en oplevelsesrig rute, som gradvist ændrer sig fra et urbant miljø ved stationstorvet til et naturligt miljø ved stranden.

Det første, der bliver etableret, er paddeskrabet i den sydlige del af strandengen. Et paddeskrab er et lavvandet vandhul, som forventes at tiltrække padder, tudser og vandinsekter.

På grund af arternes yngletid skal arbejdet i det område være afsluttet i midten af marts.

Regnvandssø som klimasikring

Når paddeskrabet står klart, begynder arbejdet med at grave ud til regnvandssøen i den nordlige del af strandengen. Inden det kan begynde, skal der fældes træer og buske - men de bliver senere erstattet af ny beplantning.

Regnvandssøen bliver etableret for at sikre at fremtidige oversvømmelser i området, ikke ender i de nærliggende huses kældre.

I sidste etape af arbejderne vil stien gennem strandengen blive anlagt, og til sidst bliver bænke og lys opsat.

Når kalenderen igen siger sommer, og solen står højt på himlen, forventer Vallensbæk Kommune, at forlængelsen af det grønne strøg ned gennem strandengen står færdig.