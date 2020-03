Grønt friluftsinitiativ kommer til Greve

Naturfamilier er et projekt hos Danmarks Naturfredningsforening, som vil gøre det nemmere for børnefamilier at finde tilbage til nærheden, kontakten og kendskabet til naturen.

Fællesskab for alle

Det kræver ikke den store viden om friluftsliv for at kunne invitere andre med ud i naturen, men blot motivation til at komme ud sammen med andre børnefamilier. Det kan være at lave snobrød over bål, som store og små kan samles om, eller at gå en tur i skoven.