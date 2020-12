Politikerne bruger ekstra mange penge på veje, stier, broer og trafiksikkerhedsprojekter over de kommende år. Pressefoto

Greves veje får overhaling

Politikerne investerer ekstraordinært mange penge til genopretning af kommunens veje, stier og broer samt trafiksikkerhedsprojekter over de næste år, og på byrådsmødet mandag vedtog de, hvordan pengene for 2021 skal fordeles.

- Vi har 230 kilometer veje i kommunen, og vi ved alle sammen, at der er veje, som trænger. Derfor kommer vi til at bruge rigtig mange penge på at lappe huller og lægge nye slidlag på til næste år, siger Mortan Martinsson, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

I 2021 vil politikerne bruge dobbelt så mange penge på veje og stier i forhold til tidligere år. De har desuden afsat tre millioner kroner til broer og tunneller mod tidligere i gennemsnit en million kroner om året. Desuden er der afsat ekstraordinært mange penge til trafiksikkerhed, så der kan gennemføres et større projekt over de næste to år. Endelig er der penge til at sætte belægninger ved kommunens institutioner i stand, udskifte vejtræer og renovere vejbelysningen.

Det er Teknik- og Miljøudvalget der beslutter, hvilke veje der skal asfalteres, hvilke broer der skal sættes i stand, og hvor der skal investeres i trafiksikkerhed. Ved trafiksikkerhedsprojekter rådfører politikerne sig med Trafiksikkerhedsrådet, før de prioriterer pengene.

Pengene kommer blandt andet fra budgettet for 2021, hvor politikerne afsatte ekstra beløb til at genoprette kommunens veje og broer over de kommende ti år. Kommunen er desuden allerede godt i gang, for allerede i år har politikerne også afsat ekstra penge til veje, broer og trafiksikkerhed i forbindelse med ekstra projekter grundet corona.

Fordeling af penge

o Asfalt på veje, stier og istandsættelse af fortove: 12.525.000 kroner

o Broer og tunneller: 3.000.000 kroner

o Trafiksikkerhedsprojekter: 4.500.000 kroner

o Belægninger på kommunens ejendomme: 1.000.000 kroner

o Udskiftning af vejtræer og risikotræer: 500.000 kroner

o Renovering af vejbelysning: 1.500.000 kroner

Trafiksikkerhedsrådet

Rådet er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere, politiet, skoler, trafikselskaber og borgere i Greve Kommune. Læs mere på www.greve.dk/trafiksikkerhedsraad