Greves skoleelever får bedre toiletter for 4,5 millioner kroner

- Alle toiletter får nye overfladematerialer og mere plads, så de bliver nemme at rengøre, og så det bliver mere behageligt for eleverne at gå på toilettet. Det har i høj grad været tiltrængt, og derfor er jeg glad for, at arbejdet nu er godt i gang, siger borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann.