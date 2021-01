Delområde A hedder nu Strandby Høje, delområderne B og C har fået navnet Strandby Have, mens delområde D nu hedder Strandby Huse. Hele området har fået navnet Hundige Strandby.

Greves nye boligområde har fået sit navn

Det er ikke et navn, som borgerne har taget til sig, og derfor har der fra starten været bred politisk enighed om, at der skulle findes et andet navn, hvilket udviklerne af området også har ønsket.

- - I forbindelse med en byvandring i området, var der en mand, som fortalte, at der allerede i 1980’erne var store planer for området. Dengang var der planer om, at det skulle hedde Hundige Standby, og det synes jeg passer godt, siger Marc Genning.

Når det planlagte byggeri af etageejendomme, rækkehuse og et plejecenter står færdig, vil det være muligt at flytte til boligområder, der bærer navnene Strandby Høje, Strandby Have og Strandby Huse.

Flere forslag i spil

Egentlig var det fire andre forslag, udvalget skulle tage stilling til. I det ene skulle området hedde Hundige Kvarter, og i de tre øvrige skulle hele området have haft navnet Fryden Kvarter, da det knytter sig til Frydenhøj Allé, der ligger i området.

Forskellen på de tre sidste forslag var navnene på de enkelte delområder, hvor navne som Fryden Vænge, Fryden Bro, Fryden Huse og Hundige Høje var i spil.

Både Balder A/S og Lind og Risør, der står for byggeriet i området, havde foreslået, at navnene på delområderne skulle være Fryden Høje, Frydenhøjvænge og Fryden Huse.

- - Vi lytter gerne til udviklere såvel som borgere og erhvervsliv, når vi træffer beslutninger, siger Marc Genning. Men hverken han eller det øvrige udvalg så nogen grund til at fjerne Hundige helt fra navnet, så de ikke nogen grund til.

- - For mig personligt har det været vigtigt, at området får et navn, som har respekt for områdets historie og beliggenhed, siger Marc Genning.

Hundige Strandby kommer til at bestå af rækkehuse og lejligheder, hvor det bliver muligt at købe og leje boliger. Udviklerne har allerede præsenteret og fået godkendt deres forslag i forbindelse med deres køb af grundene, men før der kan stikkes en spade i jorden, skal der udarbejdes lokalplaner for området.