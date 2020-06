Se billedserie Anne Mette og Henrik Schou Schadegg kunne ikke lade muligheden ligge, da lokalerne blev ledige. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Greves nye Steakhouse: En lille drøm er gået i opfyldelse

Da muligheden for at overtage lokalerne under Strandmotellet bød sig, slog ægteparret Henrik Schou og Anne Mette Schadegg til.

Sydkysten - 11. juni 2020 kl. 19:02 Af Emil Abkjær Kristensen

Greve: - Vi er godt nok blevet taget med bukserne nede, og vi har virkelig oplevet en stor opbakning, siger Henrik Schou Schadegg.

Han og hustruen Anne Mette Schadegg var meget usikre, da de 18. maj, midt i coronakrisen, kunne åbne deres nye restaurant Greve Steakhouse i lokalerne under Strandmotellet på Greve Strandvej.

Tør folk overhovedet komme, når vi åbner? Var et af de spørgsmål, der fyldte i hovederne, og gjort til skamme, da dørene endelig blev slået op.

- Vi var helt klar og havde gjort vores forarbejde, da Mette Frederiksen gav grønt lys til, at restauranter kunne åbne. Der kan selvfølgelig altid finpudses lidt hist og her, siger Henrik Schou Schadegg.

- Vi var godt nok lidt nervøse for, om folk turde komme, og hvor meget coronafrygten ville fylde. Men gæsterne har bakket op fra dag et.

Garvede i gamet For ægteparret er det ikke fremmed at drive restaurant, og fra 2000 til 2018 stod de bag Restaurant Fregatten i Hundige Havn. Siden da har Henrik været manager på Det Ny Teaters Restaurant, mens Anne Mette har været ansat som kok i revisionshuset Deloittes kantine.

- Det har været godt for vores sammenhold, at vi har arbejdet hver for sig i en periode, og det har også givet os en anden indsigt og nogle nye kompetencer, som vi kan bruge nu, siger Henrik Schou Schadegg.

Men ambitionen om igen at kaste sig ud i livet som selvstændige har altid luret i kulissen, og de var så småt begyndt at kigge sig om efter lokaler, da muligheden på Greve Strandvej bød sig.

Begge er født og opvokset i Greve, og de har altid haft et godt øje til restauranten.

- Det er lidt en drøm, der går i opfyldelse, at vi kan åbne her, hvor mange stadig husker Berg's Steakhouse, siger Henrik Schou Schadegg.

- For mig er det Greves bedste beliggenhed lige ned til stranden, hvor der samtidig er god mulighed for parkering.

Klassiske Steaks og moderne smørrebrød

Det har også været udslagsgivende, at de har mulighed for at sætte deres helt eget præg på både restauranten og menuen. De har nemlig kun overtaget lokalerne og ikke et koncept, der skal køres videre. Og ambitionerne er klare.

- Om aftenen vil vi være et helt klassisk steakhouse, hvor man kan få serveret en god bøf, og hvor der er fokus på de gode råvarer, som er i sæson, siger Henrik Schou Schadegg.

Frokostkortet består især af smørrebrød, men her har ægteparret en mere nytænkende tilgang til den ellers klassiske spise. For nok klinger navne som pandestegt rødspættefilet, æg og rejer, stegt sild og kartoffelmad velkendt i de flestes ører, men på Greve Steakhouse serveres de med et twist.

Her er svampemayo, urteremoulade og syltede tyttebær blot nogle af de ingredienser, der skal løfte frokostoplevelsen.

De nye indehavere ser nu frem til en sommer, hvor mange danskere nok vælger at holde ferien hjemme, og det ser de som en fordel.

- Vi er ikke en klassisk turistrestaurant, så det er nok til vores fordel, at mange bliver hjemme, lyder det forhåbningsfuldt fra Henrik Schou Schadegg.

Greve Steakhouse er åbent tirsdag til søndag fra 11 til 22. Frokost serveres mellem 11 og 16, mens aftensmenuen serveres fra 17 til 22.