Greves klubliv blomstrer

Man siger, at modgang gør stærk og måske er det netop de første turbulente år med modgang, der har gjort, at Greve Golfklub i dag er en stærk klub i vækst med et blomstrende klubliv.

For nylig konstaterede et nationalt analyseværktøj for golfklubber nemlig, at Greve scorer højt i klubliv og sociale arrangementer og er faktisk på henholdsvis 11. og 9. pladsen blandt over 100 golfklubber.

- Vi har formået at bibeholde noget af den pionerånd, der herskede i de første år i klubben, og det smitter af på klublivet, fortæller næstformand Inge Larsen, der har været medlem af Greve Golfklub i snart 10 år.

- Vores DNA er helt klart vores klubliv og det sociale liv, der hersker i og omkring klubben, uddyber hun.

Greve Golfklub tæller udover en voksende ungdomsafdeling og en eliteafdeling fire såkaldte klubber-i-klubben. Seniorklubbens over 100 medlemmer spiller ikke blot golf hver mandag, de tager på golfweekend, ferierejser og holder julefrokost. Herre- og dameklubben spiller golf tirsdag og onsdag og endelig så en ny klub-i-klubben dagens lys i 2017. De vilde Kaniner er en klub for klubbens nye golfspillere eller kaniner, som man med et kælenavn også kalder de nye golfspillere. Kælenavnet refererer nok mest til, at man som begynder ofte bevæger sig lidt som en kanin på banen, man løber frem, til siden, baglæns - kort sagt i mange forskellige retninger.

De vilde kaniner

- Ideen med De vilde Kaniner er at inkludere og fastholde vores nye golfspillere fortæller Ole Jensen, der er en af Greve Golfklubs godt 100 frivillige ildsjæle og idémanden bag De vilde Kaniner.

- På landsplan oplever golfsporten desværre et relativt stort frafald især blandt nygolfere, der kan have svært ved at få skabt sig et netværk i golfklubben. Med De vilde Kaniner vil vi forsøge at fastholde vores nygolfere, hjælpe dem med at skabe et netværk blandt Greves over 1000 medlemmer og således undgå frafaldet, siger Ole Jensen.

Missionen er lykkedes. De vilde Kaniner talte allerede i etableringsåret 60 medlemmer, som mødtes hver mandag og spillede med hinanden. Efter golfspillet hygger spillerne sig i klubhuset med snak, og det er her, der knyttes bånd og laves indbyrdes golfaftaler. Faktisk er klubben blevet så stor en succes, at medlemmerne nærmest begræder den dag, de kommer under den magiske handicapgrænse på 37, som betyder, at de principielt ikke længere tilhører De vilde Kaniner. Når det sker, har langt de fleste dog fundet fodfæste i klubben og er blevet en del af klublivet og så står både herre-, dame- og seniorklub klar med åbne arme for at modtage dem.

Åbent hus for nye

- Officielt startede golfsæsonen først den 1. april, men ikke ti vilde heste kunne holde de golfhungrende kaniner væk fra golfbanen, så mandag den 19. marts trodsede 13 kaniner kulden og indledte dette års golfsæson. Gensynsglæden var stor, da spillerne efter runden hyggede sig i klubhuset. Mange af spillerne fortæller, at deres indgangsvinkel til golf var Golfens Dag sidste år, da Greve Golfklub holdt åbent hus. Nu er vi godt i gang med vores vilde kaniner og vi er klar til at tage imod en masse nye golfspillere, når klubben igen holder åbent hus for nye interesserede til Golfens Dag søndag, den 22. april slutter Ole Jensen.

