Se billedserie Lea Wermelin, miljøminister, fik lov til at assistere, da snoren skule klippes.

Send til din ven. X Artiklen: Greves grønne oase blev indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Greves grønne oase blev indviet

Mandag blev det grønne område Olsbæk Eng officielt indviet.

Sydkysten - 28. juni 2021 kl. 18:17 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Selvom det snart i et halvt års tid har været muligt at gå på opdagelse i Greve Kommunes nye grønne område Olsbæk Eng, så var det først mandag eftermiddag, at det blev officielt indviet.

Det gjorde det så også med manér, da miljøminister Lea Wermelin tog del i festlighederne.

Hun blev vist rundt i området, som byder på et paddehul, en større sø, en gangbro og to køer og to kalve, der går og græsser i en indhegning.

Idéen med området er at lade naturen vokse vildt og i vid udstrækning passe sig selv, så insekter, tudser og andre dyr kan finde føde og levesteder.

- Og vi mennesker har fået en plet lige her midt i forstaden, hvor vi kan glæde os over at være tæt på naturens mangfoldighed, lød det fra borgmester Pernille Beckmann, da hun indviede Olsbæk Eng.

Hun kunne samtidig fortælle, at Olsbæk Eng er et af de steder, som kommunen har fremhævet som bidrag til konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, som netop Lea Wermelin har sat i søen.

Ministeren har derfor været rundt og besøge flere kommuner, og skal videre rundt i de kommende dage.

- Det er dejligt at opleve natur og en vild oase midt i byen, og det er den udvikling vi gerne vil understøtte fremadrettet, lød det fra ministeren.

Ordene faldt efter en rundvisning rundt i området, hvor Lars Bjarne Nielsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Greve, også havde fortalt nærmere om projektet, som startede med en idé.

- Jeg havde i flere år gået og tænkt, at denne eng var lidt kedelig, og vi har i DN tidligere forelsået, at der skulle skabes mere liv i form af vilde blomster, dyr, insekter, fugle og meget mere, sagde han i sin tale, hvor han også kom ind på det gode samarbejde, som har været mellem DN, Natur- og miljørådet, naboerne til området, forvaltningen i kommunen og landmand Henrik Skafte, som har sine køer til at gå i området.

500.000 på budgettet Når Lars Bjarne Nielsens idé i sidste ende kunne få vinger, er det fordi byrådet i 2019 besluttede sig for at afsætte 500.000 kroner på budgettet til naturprojekter. Det var en af Socialdemokratiets mærkesager, da de valgte at gå med i budgettet det år, og de er glade for at se, hvad pengene er gået til.

- Vi fik ikke meget igennem på det budget, men puljen til naturpleje var en mærkesag for os, og vi er rigtig glade for, at det er gået til det her projekt, siger Socialdemokratiets spidskandidat John T. Olsen.