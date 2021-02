Greveborgernes sundhed kommer under luppen

- Undersøgelsen giver os værdifuld viden om borgernes helbred, så vi kan sætte ind med de rigtige tiltag og hjælpe borgerne der, hvor de har brug for hjælp. Derfor vil jeg gerne opfordre de udvalgte borgere til at huske at svare på spørgeskemaet, så vi kan få en høj svarprocent og et solidt grundlag for fremtidige tiltag, siger formanden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget i Greve Kommune, Liselott Blixt.

Den seneste undersøgelse i 2017 viste blandt andet, at flere Greveborgere havde problemer med overvægt, og at mange unge havde et dårligt mentalt helbred. Derfor valgte Greve Kommune blandt andet at oprette et tilbud til overvægtige borgere med fokus på vægttab, kostændring og motion, samt et samarbejde med Arenaskolen med fokus på at styrke elevernes trivsel.