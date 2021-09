Send til din ven. X Artiklen: Greveborgere over 80 år kan bytte hjemmehjælpsindsatser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Greveborgere over 80 år kan bytte hjemmehjælpsindsatser

Sydkysten - 16. september 2021 kl. 05:56 Kontakt redaktionen

Nu kan borgere over 80 år blive en del af projekt Borgerens Valg, hvor de selv kan vælge, hvilken hjælp der er meningsfuld for dem, afprøve hjælpemidler samt få viden om fællesskaber, motionstilbud og aktiviteter i Greve. Borgere over 80 år kan ændre eller bytte visiterede hjemmeplejeindsatser fra kommunen. Skal borgeren have besøg på fredag, kan borgeren vælge at modtage sin rengøring om torsdagen.

Indsatserne kan også være noget helt nyt, som de ældre ikke plejer at få hjælp til. For eksempel kan borgeren bytte sin rengøring eller anden hverdagsindsats til en hundeluftetur sammen med sin hjemmehjælper.

Borgmester Pernille Beckmann glæder sig over, at kommunens ældre nu får mere valgfrihed i hverdagen:

- Ældre er lige så forskellige som alle andre, og derfor har de naturligvis også forskellige behov på forskellige tidspunkter. Med Borgernes Valg bliver det lettere for hver enkelt ældre, at få den hjælp der er brug for, siger hun.

Fleksibilitet og valgfrihed er nøgleord i projektet, hvor borgerne inden for en afgrænset pulje af visiterede indsatser selv kan bestemme, hvilken hjemmehjælpsindsats de ønsker, og hvornår de ønsker at modtage den. Sammen med borgernes faste hjemmehjælpere bliver de ældre borgere støttet til at vælge det, der giver bedst mening for dem.

Projektet vil også støtte ældre i at deltage i kommunens foreningsliv sammen med andre ældre. De ældre borgeres deltagelse i sociale aktiviteter skal hjælpe med at skabe relationer og give de ældre flere gode oplevelser i hverdagen. Informationsmateriale og vejledning fra projektets personale om Greve Kommunens forenings- og kommunale aktiviteter og tilbud skal gøre det nemt og lettilgængeligt at tilmelde sig de aktiviteter, som de ældre gerne vil deltage i.

Greve Kommune har ansat en selvbestemmelseskonsulent, der sammen med borgernes faste hjemmehjælpere skal rådgive og vejle i projektet.

Du kan læse mere om projektet på greve.dk/borgerensvalg