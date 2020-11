Artiklen: Greveborger skal i fængsel for gaderæs

Greveborger skal i fængsel for gaderæs

En 33-årig mand fra Greve er ved Retten i Glostrup blevet idømt 30 dages fængsel for at køre ulovligt gaderæs i Hedehusene.

Kapkørslen skete på offentlig vej en lørdag aften lidt over kl. 23.15 den 21. september sidste år. Her var en del biler med motorinteresserede stimlet sammen på Baldersbuen i Hedehusene.

Københavns Vestegns Politi har længe haft særlige indsatser rettet mod ulovligt gaderæs blandt andet for at håndhæve færdselsloven, og da deltagerne begyndte at køre om kap med tilskuere, fik færdselsbetjente målt den 33-årige mands fart til mindst 118 km/t.