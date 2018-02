Se billedserie Freja Holm Nielsen (trommer), Sarah Gamby (bas), Emilie Holm Nielsen (guitar) og Maia Schnegelsberg (keyboard) fra 6.D på Hedelyskolen i Greve stiller op til MGP med sangen ?Nu og her,? som handler om venskaber. Foto: Janus Spøhr

Greve-piger klar til MGP: - Jeg har altid drømt om at være med

Sydkysten - 13. februar 2018 kl. 12:52 Af Janus Spøhr

Kan vi nå at skrive en sang? Sådan var reaktionerne, da Freja Holm Nielsen, Sarah Gamby, Emilie Holm Nielsen og Maia Schnegelsbergs musiklærer spurgte de fire piger, om ikke de ville stille op til MGP i år.

På daværende tidspunkt var der få uger til deadline for aflevering af et bud på en finalesang.

- Vi var helt sikre på, at vi ikke ville komme med. Det var bare for sjovs skyld, at vi deltog, siger Freja, mens de tre andre piger nikker.

Greve-pigernes musiklærer hjalp med akkorderne, og pigerne satte sig til at skrive en sang, der blev til 'Nu og her,' som altså er en blandt 10 sange, der er udvalgt blandt 700 indsendte. Sangen handler om venskaber og skiller sig ud ved at være en rocksang.

- Vi går alle sammen i samme klasse, og vi er rigtig gode venner. Det er derfor, sangen handler om venskaber. Vi håber, at seerne kan lide, at der er gang i den, siger Sarah.

- Det gode ved musik er, at man kan sætte sig og lytte til det og blive glad. Vi bliver nogle gange køresyge, men når vi sætter os og hører musik, går det helt væk, siger Emilie og Freja.

På DR's hjemmeside har de fulgt deltagerne frem mod afsløringen af, at de skulle være med, og vejen til finaleshowet er gået gennem en workshop og audition. Da Joachim Ingvartsen fra DR ville tage et bandfoto af pigerne, afslørede han til deres store overraskelse, at de var kommet videre til det store MGP-show, som finder sted i Gigantium i Aalborg på lørdag. Pigerne blev naturligvis glade, og nu er sommerfuglene ved at melde sig i maven.

- Jeg bliver nok så nervøs, at mit hjerte hamrer hurtigt, når vi skal ind på scenen, siger Emilie.

- Jeg er ikke så nervøs lige nu, men det kan jeg nå at blive, siger Maia.

Fire englepiger De fire veninder går til musik efter skole og har også gået til sangundervisning de seneste uger for at blive endnu bedre til at synge. I takt med, at de kom videre fra de indledende runder, blev målet at sikre sig billetten til finaleshowet.

- Man har vundet ved at være med i MGP. Mange har sagt, at det er sejt, at vi alle synger sammen og spiller rock. Bands er mest en drengeting normalt, siger de fire 12-årige piger, der i mange år har fulgt med i MGP.

- Jeg har altid drømt om at være med, siger Maia.

Noget af det sværeste på vejen mod MGP-deltagelsen var at finde et bandnavn. De sad længe og tænkte over, hvad de skulle kalde sig, og valget faldt på 'The angels.'

- Vi sad i musiklokalet, og vi kunne ikke komme på navnet. Vi er nogle små englebasser, og en af os havde en trøje på med englevinger. Så det blev navnet, lyder det fra pigerne.

De er allerede begyndt at blive genkendt på skolen og i lokalområdet.

- Det er hyggeligt, når nogle små piger står og hvisker om os og spørger, om de må tage billeder af os, lyder det fra pigerne.

Det er ikke kun de andre elever på skolen, som er imponeret over MGP-pigernes bedrifter. Også Freja og Emilies mor, Julie, har de overbevist.

- Min mor har ikke troet på os hele tiden. Hun sagde, at vi ikke skulle stille op, fordi hun syntes, at det ville være lidt pinligt, siger Freja, som fortæller, at pigernes musiklærer til gengæld har været en stor opbakning og har været med hele vejen.

Julie smiler lidt, da hendes døtre fortæller historien under interviewet.

- Jeg må trække mine ord tilbage. Jeg har været skeptiker og sagt til pigerne, at de er gode til at spille musik, men at de måske ikke behøvede at stille op. Jeg er blevet meget overrasket, og jeg er glad for, at deres musiklærer har sagt, at de skal stille op. Jeg kommer aldrig til at sige, at man ikke skal gå efter sine drømme, for har man lyst til at nå et mål, må man gå efter det, og det er pigerne et bevis på. Jeg har sagt for sidste gang til mine kære børn, at de ikke skal tro på sig selv, siger hun.

Showet sendes direkte lørdag klokken 20 på DR.