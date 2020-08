Greve og Solrød fraråder badning ved strandene

Greve og Solrød Kommuner fraråder at bade ved strandene fra Greve Centervej til og med Solrød.

- Det kan ikke afvises, at overløbet kan påvirke badevandskvaliteten ved strandene i Solrød Kommune, skriver Solrød Kommune på Facebook.

Greve Kommune skriver, at der fredag bliver udtaget flere badevandsprøver, som der kommer svar på i begyndelsen af næste uge.

- Indtil da, skal vi undgå at hoppe i bølgen blå på den nævnte strækning, skriver kommunen og fortsætter:

- Og så er det i øvrigt altid en god idé generelt at undgå badning under og i dagene efter et kraftigt regnvejr.