Sådan ser det ud i filmen ?Dødedøren?, hvor de døde bliver gjort klar til begravelse med en række ritualer. Filmen er optaget på Grevegård.

Greve holder digital halloween for alle borgere

Sydkysten - 24. oktober 2020 kl. 13:57 Kontakt redaktionen

Greveborgerne kan i uge 44 fejre halloween hjemmefra med en række uhyggelige film, som er optaget i kommunen.

Der bliver skruet ekstra op for uhyggen i denne uge, når Greve Museum, Greve Bibliotek og Greve Kultur-Base inviterer til Greves Uhyggeligste Festival. Normalt byder festivalen på en række fysiske arrangementer for børn og unge, men i år bliver det meste af festivalen digital på grund af coronasituationen. Dermed kan børnefamilierne fejre halloween hjemmefra med uhyggelige, lokale film, som børn og unge har lavet.

Borgmester Pernille Beckmann deltager selv i en filmene, og hun glæder sig over det nye tiltag.

- Det betyder, at børnefamilierne stadig kan få en rigtig sjov halloween, selv om coronaen har sat en stopper for de store, fysiske arrangementer. Jeg glæder mig meget til at se de forskellige film, som vores dygtige unge borgere har optaget og klippet, siger borgmester Pernille Beckmann (V).

De forskellige film byder blandt andet på skræmmende historier om Dødedøren, Mosede Hans og Stingy Jack, som er filmet i de historiske rammer på Grevegård, hvor Greve Museum ligger.

Derudover har Performanceskolen og Musikskolen fra Greve Kultur-Base lavet en længere film om monstre, havfruer og andre overnaturlige væsner, der er på fri fod i Greve. Filmen er blandt andet optaget ved Mosede Fort, Greve Rådhus og en lang række af kommunens folkeskoler.

- Der ligger rigtig mange måneders forberedelse af kostumer, sminke, lyde og scenografi bag filmen. Det skulle oprindeligt være brugt til et storstilet halloweenarrangement på Mosede Fort, men nu bliver det altså til en lokal gyserfilm, som vi er meget stolte af, siger Kultur- og Fritidskonsulent, Lisbeth Rosenørn, der har været med til at arrangere det hele.

Alle film bliver offentliggjort på Facebook i løbet af uge 44. De kan både ses på facebooksiderne for Greve Museum, Greve Bibliotek og Greve Kultur-Base. Det er dog allerede nu muligt at se tre små film og en teaser fra den længere film på Greve Kommunes hjemmeside under www.greve.dk/GUF.

Greves Uhyggeligste Festival har til formål at få børn til at fortælle for andre børn. Derfor bliver de forskellige film også brugt som undervisningsmateriale til Greves skoleelever, som selv får mulighed for at lave deres egne gyserfortællinger på en digital platform. Dertil vil filmene blive brugt til konkurrencer i mange af kommunens SFO'er i dagene op til Halloween.

Greve Museum inviterer på årets eneste fysiske halloweenarrangement, når der er "Gys på gården" d. 25. oktober, klokken 11:30 - 15:30. Her er der både mulighed for at høre uhyggelige fortællinger og lave gammeldags roe- og græskarlygter i værkstedet. Der vil også være teaterforestilling for børn. Læs mere på www.grevemuseum.dk.