Greve har fået en vinterbadeforening

Sydkysten - 05. december 2017 kl. 13:00 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag blev vinteren officielt skudt i gang, og det samme gjaldt sæsonen for vinterbaderne i Hundige. For nylig oprettede de en forening, som skal være med til at give muligheder for at få bedre faciliteter. Ifølge Juditt Jacobsen, der er formand for den nystiftede vinterbadeforening, er målet at skaffe midler til en sauna.

- Vi vil gerne have nogle andre faciliteter, end vi har nu. Vi blev opfordret til at lave en forening, fordi man har flere rettigheder som forening i forhold til at være enkeltperson, siger Juditt Jacobsen.

Hun fortæller, at vinterbaderne i øjeblikket har en platform at springe i vandet fra i Greve Marina, men at det er ret koldt at komme op derfra. Derfor samarbejder vinterbadeforeningen sammen med Grundejerforeningen Greve Strand for at finde fire til fem sponsorer, der til sammen kan lægge de cirka 50.000 kroner, som en såkaldt saunatønde koster. Den vil gøre det mere attraktivt at færdes i området, mener grundejerforeningens formand, Thomas Thule.

- Vi er stolte af, at det er lykkes at få en vinterbadeforening. Det er et delmål for os, at der kommer nogle foreninger i området, siger han.

Grundejerforeningen har store ambitioner og har tidligere fortalt om deres mål om at skaffe et havnebad til Greve Marina, mens grundejerforeningen også arbejder på at skabe adgang til molerne i havnen. Thomas Thule glæder sig over, at havnebestyrelsen bakker op om hele projektet, og han håber, at det inden nytår lykkes at skaffe økonomiske midler til vinterbaderne.

- Området skriger efter en sauna, fordi det vil skabe mere liv i havnen. Vi tror på, at området kan blive meget attraktivt med først en sauna og senere havnebad, liv på molerne og en restaurant, siger Thomas Thule.

Gratis vinterbadning

Juditt Jacobsen forklarer, at der indtil videre er mellem 30 og 50 medlemmer af den nystiftede vinterbadeforening, som foreløbigt er organiseret i en Facebook-gruppe. Det er gratis at benytte platformen, som vinterbaderne bruger, fordi der ikke er udgifter forbundet med det. Kommer der en sauna, vil det dog være påkrævet, at man betaler til foreningen.

I flere år har Juditt Jacobsen gået med tanken om at blive vinterbader, og sidste år fik hun endelig taget springet. Det fortryder hun ikke.

- Det er en sund ting, og det giver livsglæde. Det er godt helbredsmæssigt og socialt, siger Juditt Jacobsen og fortæller, at seks til otte vinterbadere én gang om ugen mødes til kaffe og te, som de drikker, mens de spiser boller.

- Jeg kan ikke undvære vinterbadningen. Man får et kick af at komme i vandet. Man får den bedste start på dagen, og der er en flot solopgang, siger formanden, som fortæller, at der også er flere af vinterbaderne, som overvejer at tage til VM i Tallinn til næste år, efter at de er blevet inspireret til issvømning i forbindelse med et foredrag.