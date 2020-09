Her ses Greves sejrende hold med et glas champagne efter sejren over Roskilde. Fra Venstre: Mikkel, Jesper, Troels, Morten og Phi. Denne dag var Alexander Klug-Dambmann desværre forhindret i at deltage i festlighederne.

Greve Tennisklubs herrer spiller sig i 1. division udendørs

Sydkysten - 05. september 2020 kl. 19:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greves bedste herrehold har spillet en helt suveræn turnering i udendørs tennis ved at vinde alle kampene i 2. division. Hver kamp består af 4 singlekampe og 2 doubler, så derfor er der spillet i alt 42 matcher i løbet af de 7 holdkampe. Heraf har spillerne fra Greve vundet 39 og kun tabt 3, hvilket er ret enestående.

Den sidste holdkamp blev dog ret spændende, da modstanderen Roskilde Tennisklub ligeledes mødte op med 6 sejre i bagagen, så der var lagt op til en helt forrygende finale om oprykningspladsen til 1. division. Rammerne for en festlig dag var også sat, idet der vel var næsten 100 tilskuere til kampene, og tennisklubben havde indbudt mange af de over 500 medlemmer til at komme for at støtte holdet i bestræbelserne på at få oprykningen i hus.

Det startede godt for Greve idet Morten Jaksland (1. single) og Jesper Pløger (3. single) vandt deres singlekampe meget overbevisende. Mere spændende var det i 2. single kampen hvor Mikkel Bodzioch vandt 1 sæt men tabte 2 sæt i tiebreak, hvorefter han heldigvis trak det længste strå i den efterfølgende match-tiebreak. Fjerdesinglen spilledes denne dag af Phi (Greves bedste U16-spiller), som faktisk har en baggrund i Roskilde tennisklub. Han tabte så en tæt kamp mod sin tidligere træner, så efter singlerne var stillingen 3-1 i Greves favør. Så manglede vi blot at vinde en kamp, førend oprykningen var sikret. 1 doublen Morten og Jesper kom planmæssigt fra start ved at vinde første sæt 6-2. Herefter gik de desværre lidt i stå og kom bagud 5-1 i andet sæt. Imidlertid fik de kæmpet sig flot tilbage ved at vinde 5 partier på rad, og var således foran 6-5, men Roskildes spillere opgav ikke, og fik udlignet til 6-6, hvorefter de sikrede sig 2. sæt i en tiebreak - denne kamp skulle derfor afgøres i matchtiebreak, som bølgede frem og tilbage, men Grevespillerne kunne jublende strække armene i vejret, da de vandt matchbolden til 10-8. I den sidste double havde Greve vundet 1. sæt, og 2. sæt skulle afgøres i tiebreak, men her måtte Roskilde desværre trække sig med en skade, så det blev til en samlet sejr til Greve på 5-1, hvilket egentlig lyder mere overbevisende, end det var.

- Det bliver meget spændende at følge holdet i næste sæson, hvor modstanderne bliver endnu bedre end vi har set i denne sæson. Imidlertid så ser vi frem til kampene i Danmarks næstbedste række (over 1.division ligger elitedivisionen), idet vores spillere har evnen til at vinde de afgørende bolde, når kampene bliver tætte, hvilket understreges af, at såvel Morten, (12 sejre), Mikkel (12 sejre) og Jesper (14 sejre) har vundet alle deres kampe. Jesper har deltaget i alle holdkampene, og har således vundet 14 kampe på stribe - ganske imponerende. Alle spillerne glæder sig til at måle sig med spillerne på næste niveau, siger Carsten Møller, som er formand for Greve Tennisklub.