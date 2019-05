Greve Marina vil arbejde på øget synlighed

- Vi har i dag et særdeles stort aktiv i cafeen Mågen, som er forpagtet ud, idet der her dagligt gennem hele året kommer rigtig mange gæster, og i kraft af cafeen oplever vi, at folk i større tal kommer for at nyde dagens ret eller det velkendte smørrebrød, men knap så mange går måske en tur i området og får det lært bedre at kende. Til min store forbløffelse oplever vi stadig, at der er indbyggere i kommunen, som slet ikke kender Greve Marina, selv om det størrelsesmæssigt fylder meget i kommunen, siger Brian Krøyer.

- Vild med vand dagen er rigtig god til at skabe øget kendskab til Mågen og herigennem Greve Marina og måske endog få lyst til at få en bådeplads. For at få endnu større effekt havde jeg gerne set, at havneøerne var sammen om denne Vild med Vand dag, men Mågen valgte at have aktiviteter samtidig med det landsdækkende arrangement, mens Hejren mente, at det burde holdes på en søndag og derfor først holder festen 2. juni. Der er stadig dem, som holder fast i datiden, hvor jeg mener, alle nu bør arbejde sammen til områdets bedste. Men det er tydeligt, at vi er på rette vej, og stadig flere arbejder efterhånden i nutid i stedet for datid. Tænk også på, at udover Greve Marina har vi i Hundige Nordeuropas bedste strand, så det er et virkelig stort aktiv, lyder det fra Brian Krøyer.