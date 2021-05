Greve Kommune skifter til LED-belysning

LED er en effektiv lyskilde, som både er god for miljøet og pengepungen. Derfor vil Greve Kommune over de kommende tre år skifte til LED-belysning i de kommunale bygninger.

- Der er store besparelser at hente på energieffektivitet. Det gælder først og fremmest kroner og øre, men der er også store gevinster for klimaet og miljøet, når vi bliver bedre til at udnytte energien. Det er ren win-win, og derfor er jeg glad for, at vi nu kommer i gang med projektet, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mortan Martinsson.