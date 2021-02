Greve Kommune deltager i den lokale smitteopsporing

Greve Kommune har nemlig sagt ja til at deltage i den lokale smitteopsporing, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed henvendte sig i denne uge.

- Vi har måttet overveje to vigtige hensyn. Det ene er borgernes ret til at vi ikke blander os i deres liv. Det andet er fællesskabets behov for at få standset smitten i Greve. Og vi har valgt, at lige nu er det vigtigste for os alle sammen at få smittetallet ned, siger borgmester Pernille Beckmann.