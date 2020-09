Automatiske vandhaner betyder, at der bliver brugt mindre vand. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Greve Kommune bruger mindre vand, el og varme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Greve Kommune bruger mindre vand, el og varme

Sydkysten - 27. september 2020 kl. 05:45 Kontakt redaktionen

Nye pumper, teknisk isolering og vandalarmer, der afslører, hvis et toilet løber. Det er nogle af de mange store og små ting, som Greve Kommune investerer i for at spare på vand, el og varme til gavn for klimaet.

Hvert år laver kommunen et grønt regnskab, hvor kommunen redegør for forbruget i de kommunale ejendomme og på byrådsmødet mandag aften, blev regnskabet for 2019 fremlagt.

- Jeg er godt tilfreds med regnskabet. Det er tydeligt at vores mange store investeringer i energirenovering virker, siger borgmester Pernille Beckmann.

Det grønne regnskab gennemgår kommunens forbrug af el, vand og varme samt kommunens samlede udledning af CO2. Alle steder er forbruget faldet - dog mest på el og vand.

Elforbruget er 2,9 procent lavere i forhold til året før, og det er især skolerne og Portalen, som bruger mindre el.

Vandforbruget er 5,7 procent lavere. Her er det især vandalarmer på skoler og dagtilbuds toiletter, der bliver fremhævet. Desuden har kommunens boldbaner kunnet klare sig med mindre vanding, fordi det regnede mere i 2019 end året før.

Varmeforbruget er kun faldet 0,1 procent. Det er fordi flere daginstitutioner er blevet bygget om og renoveret, hvilket altså har kostet på varmekontoen i ombygningsfasen. Greve Museum har også måttet skrue ekstra op for varmen, fordi der har været udfordringer med affugtning og varmesystemet. Til gengæld kan skolerne prale af, at de har brugt 2 procent mindre varme.

Når alle elementerne bliver regnet sammen, er Greve Kommunes CO2-udledningen faldet med 1.5 procent. I de seneste ni år er det samlede fald på 16 procent, og det fremgår af regnskabet at, det er realistisk at ramme en besparelse på i alt 20 procent til næste år.

Et enigt byråd besluttede desuden, at Greve Kommune nu skal gøre endnu mere for klimaet. Derfor tilslutter Greve Kommune sig nu partnerskabet DK2020, der er et partnerskab af kommuner, som vil lave en ambitiøs grøn strategi for hele kommunen.