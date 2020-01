Greve Kommune støtter nu op om giftfri haver

Greve Kommune bliver giftfri

Sydkysten - 22. januar 2020 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enighed og samarbejde i Greve byråd sender nu et signal om, at byrådet vil sprøjtegiftene til livs.

Den 9. september 2019 stillede Enhedslisten ved Mehmet Zeki Dogru og Socialdemokratiet ved Heidi Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft et for partierne vigtigt forslag om, at Greve Kommune skulle tilmelde sig 'Giftfri Kommune', der er et koncept under Danmarks Naturfredningsforening.

Det betyder blandt andet, at Greve Kommune ikke må anvende sprøjtegifte, når kommunens arealer skal passes og plejes. Det betyder også, at Greve skal markedsføre initiativet og være med til offentligt at støtte op om konceptet.

Sagen blev af byrådet sendt til fagbehandling i Teknik- og Miljøudvalget, som godkendte forslaget enstemmigt tidligere i januar.

Greve Kommune skal nu tilmelde arealerne på hjemmesiden 'Giftfri have' - dette skal markedsføres i Greve Kommune, hvor borgerne også opfordres til at stoppe med anvendelse af sprøjtegiftene og selv tilmelde deres haver konceptet via hjemmesiden www.giftfri-have.dk.

- Det et er vores klare ambition at blive en grønnere kommune, der løbende kigger på, hvordan vi beskytter vores store grundvandsreservoirer, og vi ser dette som et stort skridt på vejen, nu hvor vi går med i DN's kampagne, siger Heidi Serny Jacobsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget, i en pressemeddelelse, og byrådsmedlem Mehmet Zeki Dogru fortsætter:

- Vi kan ikke forbyde brug af pesticider i borgernes haver, men vi gør med dette forslag nu kraftigt opmærksom på, at der findes andre måder af komme af med ukrudtet på, siger han.

- Det er et stærkt signal til kommunens borgere om at lægge sprøjtegift på hylden til gavn for vores grundvand, vores biodiversitet, og ikke mindst os selv, afslutter Mikkel Witthøft, medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

- Enhedslisten og Socialdemokratiet i Greve er glade for, at hele byrådet blev enige i denne sag. Vi drømmer om, at Greve på sigt på det miljøpolitiske område tager førertrøjen på og kan blive et forbillede for andre kommuner, skriver de tre byrådspolitikere.