At arrangementet i Portalen er aflyst, det betyder imidlertid ikke, at prisuddelingen er afblæst. Tværtimod! Prisoverrækkelsen får simpelthen et andet format. Borgmester Pernille Beckmann overrækker, i den kommende tid, sammen med de øvrige panelformænd statuetter og diplomer til vinderne, i virksomhederne.

Greve Business Awards 2020 er aflyst ikke afblæst

Det betyder imidlertid ikke, at prisuddelingen er afblæst. Tværtimod! Prisoverrækkelsen får simpelthen et andet format. Borgmester Pernille Beckmann overrækker, i den kommende tid, sammen med de øvrige panelformænd statuetter og diplomer til vinderne, i virksomhederne. De fem prisoverrækkelser optages og offentliggøres via Greve Kommune og ErhvervsCentrets sædvanlige kanaler.

-Selvom jeg er skuffet over, at corona har sat en stopper for arrangementet, glæder jeg mig til at overrække priserne til vinderne, og jeg er stolt over, at lokale virksomheder har valgt at sponsere Greve Business Awards, afslutter borgmester Pernille Beckmann.