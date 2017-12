Greve Billardklub går efter plads i ligaen

Greve Billardklubs førstehold i keglebillard gjorde sidste år comeback i landets næstbedste række efter 21 års fravær. Målet for den første sæson efter oprykningen var at klare sig hæderligt og forsvare pladsen i rækken længere end den ene sæson, det blev til tilbage i 1995, hvor landets næstbedste række hed 2. division.

Siden er ligaen kommet til, og den er nu blevet det erklærede mål for klubben efter, at den første sæson blev gennemført på hæderlig vis.

På tredjepladsen Aktuelt indtager Greve tredjepladsen i 1. division øst, inden turneringen vender den kommende weekend med det for Greve vigtige møde med Søborg på søndag. I første turneringsrunde tabte Greve 3-5 til Søborg, der ligger på andenpladsen med et forspring på to point. Siden er Greve blevet forstærket med blandt andre den tidligere danske holdmester fra Taastrup, Henrik Fring, der efter en række kampe på Greves andetold i 3. division netop har haft debut på førsteholdet med succes. Den forløbne runde var han med til at gøre rent bord mod Ringsted, der blev besejret 8-0.

- Han gør det virkelig godt for tiden. Blandt andet er han individuelt klar til semifinalen i mesterrækken, ligesom han er med i DM kvalspillet. På divisionsholdet er han tæt på at udfordre Morten Ancher som vores førstemand, siger Niels O. Hansen.

På ranglisten over 1. division øst figurerer Greve på de tre øverste pladser. Det drejer sig om Morten Ancher med et totalsnit på 77,04 efterfulgt af den nye mand Henrik Fring med 70 i snit og Lars Pedersen som nummer tre med 65,42 i snit. Som nummer ni følger Ole Christiansen med 50,54 i snit.

- Vi anser det som meget tvivlsomt, at vi vil kunne nå at indhente Gilleleje. Derimod tror vi på, at vi kan overtage andenpladsen fra Søborg. Sker det, kan vi håbe på, at Gilleleje siger nej tak til oprykningen, da de i forvejen har et hold i ligaen. På den måde vil vi kunne komme på tale til oprykningen allerede til foråret, siger Niels O. Hansen.