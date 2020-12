Gratis sikkerhedsbriller til børnene

ISHØJ: Farverige raketter, pibende heksehyl og bragende batterier hører sig nytåret til. Og mange børn elsker at se på festlighederne - og selv at være med til at fyre krudtet af. Derfor deler Bilka 85.000 gratis Billie-sikkerhedsbriller ud fra 15.-31. december, så børnene kan komme sikkert gennem nytåret. Sidste år fik syv børn alvorlige øjenskader, fordi de ikke havde sikkerhedsbriller på.

- Mange fyrværkeriulykker sker, fordi vi ikke har sikkerhedsbriller på. Hos Bilka vil vi gerne være med til at passe ekstra godt på børnene, og derfor deler vi gratis sikkerhedsbriller ud, så både forældre og børn kan blive mindet om vigtigheden af dem - og husker at tage dem på nytårsaften, siger Mark H. Nielsen, direktør i Bilka.

Sikkerhedsbrillerne deles ud til kunder, der køber fyrværkeri i Bilka, og Bilka opfordrer stadig til, at kun én per husstand går ind i butikken, hvis muligt, på grund af Covid-19.

Briller uddeles for femte gang Bilka har stort fokus på børn og unges sundhed og trivsel, og derfor er det femte år i streg, at Bilka deler de gratis og sikkerhedsgodkendte Billie-sikkerhedsbriller ud til børn, der skal se eller fyre nytårsfyrværkeri af.

- Både børn og forældre, der køber fyrværkeri hos os, plejer at være rigtig glade for at få sikkerhedsbrillerne. Derfor skulle vi selvfølgelig også dele briller ud i år, og vi håber, at alle får en rigtig god - og sikker - nytårsaften, siger Mark H. Nielsen.