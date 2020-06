De frivillige rundvisere er igen klar til at trække i uniformen og gøre publikum klogere på Mosede Fort. Pressefoto.

Gratis rundvisninger på fortet

Tag ud. Der er gratis udendørs rundvisninger på Mosede Fort på en række søndage hen over sommeren.

Museet på Mosede Fort er igen åbent efter at have været lukket ned i flere måneder. Museet kickstarter sommeren med spændende aktiviteter og markerer, at kulturlivet så småt åbner igen. Der vil i løbet af sommeren være gratis rundvisninger på fortets udendørs arealer.