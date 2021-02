Erhvervssammenslutningen holder gratis kurser for den lokale detailhandel. Arkivfoto

Gratis kursusforløb med hjælp til digitalisering af butikker

Erhvervssammenslutningen og Roskilde Handelsskole tilbyder et EU-finansieret forløb til den lokale detailhandel, hvor man kan få hjælp til at digitalisere sin butik - et forløb, der tager udgangspunkt i de udfordringer, der opstår med digitalisering.