Send til din ven. X Artiklen: Gratis film under åben himmel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gratis film under åben himmel

Sydkysten - 11. juli 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundige: For første gang nogensinde bliver der vist gratis film på kæmpelærred på Hundige Boldfælled, og alle er velkomne. Det sker torsdag aften den 16. juli, og filmen er den populære actionkomedie Jumanjii - The next level, som er en eventyrfilm til de større børn og deres familier.

- Open Air Bio bliver en fantastisk sommeroplevelse, så jeg håber, at masser af familier kommer op af sofaen og ud på boldfællede, siger borgmester Pernille Beckmann.

En særlig aften

Filmen under åben aftenhimmel er en del af Greve Kommunes massive satsning på sommerferieaktiviteter for kommunens børn, og torsdag aften bliver en helt særlig aften på boldfælleden.

Allerede torsdag klokken 18 er der åben hoppeborg og mange flere aktiviteter for hele familien. Familierne kan også selv tage madkurv med og spise aftensmad, mens de venter på solnedgang og film.

Unge er med

Klokken 21. 45, når solen er gået ned, bliver der til gengæld blændet op for Jumanjii - The next level på storskærmens 72 kvadratmeter lærred.

Filmen er den nyeste fra den populære Jumanjii-serie, og den er udvalgt af et lokalt Ungeråd. I det hele taget er der mange lokale unge, som hjælper til ved arrangementet.

Sommerferie i Greve Open Air Bio er blot en af mange sommerferieaktiviteter i Greve Kommune.

FAKTA Filmen bliver vist torsdag den 16. juli kl. 21.45 og varer to timer. Der er danske undertekster.

Husk festivalstol eller skovturstæppe og varmt tøj.

Der er gratis popcorn og slush-ice til alle.

På grund faren for coronasmitte er der forsamlingsforbud på flere end 500 deltagere. Hvis der kommer flere, kan de blive afvist. Derudover holder alle kommunens klubber gratis åbent på alle hverdage, og på tre bemandede sommerhotspots er der aktiviteter eftermiddag og aften.

Foreningerne inviterer også til masser af ekstra aktiviteter, som enten er gratis eller kun koster et lille beløb.

Hele sommerferieprogrammet kan ses på www.aktivigreve.dk.

Pengene til Open Air Bio og resten af programmet kommer fra regeringens pulje til sommerferieaktiviter for børn og unge i 2020 for at sikre dem en aktiv sommerferie trods coronasmitte. Greve Kommune har modtaget 1.9 millioner kroner.