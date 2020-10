Det er nu, man skal melde sig, hvis man ønsker TDC NET skal rulle fiberkabler ud gratis. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Gratis fibernet - det er nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gratis fibernet - det er nu

Sydkysten - 16. oktober 2020 kl. 07:54 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

ISHØJ: Det kan stadig lade sig gøre, at samle den tilslutning, som får TDC NET til at rulle fiber ud gratis.

Indtil videre er det kun i Strandgårdsparken, at nok hustande har meldt positivt tilbage på TDC NETs tilbud, og TDC NET er ved at gå i gang med udrulningen her.

Ifølge Ishøj Fællesantennes brugerråd, er den fine tilslutning i Strandgårdsparken opnået ved en kæmpe indsats fra en gruppe "ildsjæle", der har "stemt dørklokker".

- Brugerrådets muligheder for at gennemføre en højt profileret kampagne i hele Ishøj har været begrænset af COVID-19 situationen, og vi ærgrer os naturligvis over, at det endnu ikke er lykkedes at opnå tilstrækkelig tilslutning i den øvrige del af kommunen, som er omfattet af tilbuddet, skriver brugerrådet i deres nyhedsbrev.

De opfordrer derfor alle de, der har meldt sig, til at tale med deres naboer "på afstand" og spørg, om de har tilmeldt sig.

- Det kan stadig lade sig gøre. Vi ved, at TDC NET løbende følger interessen i resten af Ishøj, siger brugerrådets formand, Henrik Kjølberg.

Et tilsagn kan gives ved at gå ind på www.tdcnet.dk/fiber.