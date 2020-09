Se billedserie Niels Hörup fik æren af at indvie den nye rabet, og ifølge borgmesteren er det første gang, at han har klippet en grøn snor. Foto: Emil Kristensen.

Græsrabat forvandlet til slaraffenland for fugle og insekter

Med støtte fra kommunens grønne pulje er en græsrabat i Havdrup blevet forvandlet med biodiversitet for øje.

Sydkysten - 26. september 2020 kl. 14:49 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

De synes selv, at det var måske var lidt overgjort, da de fire familier, der har stået bag at ændre en kedelig græsrabat til et frodigt område med buske og vilde blomster, havde inviteret til officiel indvielse lørdag formiddag.

Men deres håb er, at flere Solrød borgere får øjnene op for den forskønnelsespulje, som har gjort projektet muligt.

- Det er måske lidt fjollet, at vi har valgt at holde indvielse, men vi håber, at det kan give lidt inspiration til andre private borgere, som gerne vil gøre Solrød Kommune grønnere, siger Egon Petersen, der er en af de i alt otte borgere, der har været med til at ændre græsrabatten.

Det er nemlig kommet i stand på baggrund af en særlig forskønnelsespulje, »Gør Solrød Smukkere«, som hvert år uddeler op til 400.000 til projekter, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder.

- Det her er et godt eksempel på et projekt, hvor lokale ildsjæle tager initiativ til at skabe noget smukt, som flere har gavn af. Tusind tak for det, lød det fra borgmester Niels Hörup, der var inviteret til at klippe det grønne bånd i dagens anledning.

For insekter, fugle og smådyr Projektet er drevet af Liselotte Andersen, Benedikte Knudsen, Egon Petersen, Thomas Nielsen, Lene Rosenkilde, Ole Volder, Dorte Volder og Milton Andersen, der er naboer på Svenstrupvang i Havdrup, hvor den tidligere græsrabat ligger ud for deres huse.

- Det er fire familier, som har stået for at drive projektet, men vi har fået masser af hjælp, da vi plantede ud, siger Liselotte Andersen.

- Vi havde en idé om, at vi gerne ville lave en rabat, som fugle, insekter og smådyr har glæde af, siger hun.

Støttet med 76.000 kroner Idéen til projektet opstod allerede i 2017, men dengang var der ingen pulje, man kunne søge. Det kom der i 2018, hvor byrådet som en del af budgettet besluttede, at provenuet af salget af HMN Naturgas skulle gå til puljen, hvor man første gang kunne søge om tilskud til projekter i 2019.

Her fik de fire familier bevilliget 60.000 kroner, og året efter fik de bevilliget 16.000 kroner.

- Vi var nogle af de første, der søgte puljen, så der var en del frem og tilbage, før vi kunne få de første midler. Anden gang gik det lidt lettere, siger Liselotte Andersen.

Puljen »Gør Solrød Smukkere« startede i 2019, og den består af 400.000 kroner hvert år frem til 2029, som borgere i kommunen kan ansøge om at få del i.