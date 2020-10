Grace Gospelkor flytter fra Karlslunde til Hundige. Pressefoto

Gospelkoret Grace flytter til Hundige

Sydkysten - 06. oktober 2020 kl. 05:54

Gospelkoret Grace har i 25 år holdt til i Karlslunde Strandkirke. Trine Halse, korets dirigent, har sammen med Peter Steinvig været skyld i Graces høje standard, og det har gjort, at koret har været inviteret rundt i verden for at holde koncerter.

Koret har rejst i bla USA, England, Polen, Tyskland og Island og været rundtomkring i hele Danmark.

Efter at Peter Steinvig stoppede, har koret nu fået nyt "hjem" i Hundige Kirke.

Grace er et glad amatørkor, og i øjeblikket er de 30 medlemmer, både mænd og kvinder. Der er intet optagelseskrav, andet end at man kan lide at synge. Det vil dog være godt, at du kan synge rent - men sang kan læres.

Grace sætter fællesskabet højt og er et meget socialt kor.

Grace synger gerne ved kirkelige handlinger, ved fødselsdage, bryllupper og begravelser, de afholder koncerter, work-shops og mødes en gang årligt med andre gospelkor, så de kan inspirere hinanden.

Koret ledes stadig af Trine Halse, som har en 3-årig uddannelse som vocal coach fra USA.

Som pianist har Grace Kasper Daugaard, som er konservatorieuddannet, men mest kendt for at spille i Hardinger Band og også er musiker for blandt andet Lucas Graham.

- Vi kunne godt tænke os at være endnu flere og ønsker at være et kor, hvor der er højt til loftet, hvor der er plads til forskellighed, uanset hvor du kommer fra, lyder det fra koret i en mail til avisen.

Hvis du vil vide mere, er du velkomnen til at besøge koret i Hundige Kirke, hvor de øver hver torsdag mellem klokken 19.30 og 21.45.

Mere info på www.gospelkoretgrace.dk.