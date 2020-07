Se billedserie I forbindelse med en mindre begivenhed, da første spadestik skulle tages på Dansk Kennel Klubs nye bygning, fik borgmester Niels Hörup (V) hjælp af golden retrieveren Fiona. Foto: Dansk Kennel Klub/ Munthe Bium

Golden retrieveren Fiona tog det første »spadestik«

Sydkysten - 16. juli 2020 kl. 20:12 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny tilbygning i forlængelse af Dansk Kennel Klubs administrationsbygning i Solrød Strand skal blandt andet rumme 45 arbejdspladser. Det er primært til Agria Forsikringsselskab.

- I Agria Dyreforsikring fortsætter vi med at have en flot tilgang af nye kunder. Flere og flere danskere vælger at tegne sygeforsikring på deres dyr. Det er heste, hunde og katte, men det er også mindre dyr som kaniner og fugle. Og heldigvis vælger mange Agria som forsikringsselskab, siger Tine Antvorskov, som er adm. direktør for Agria Dyreforsikring i Solrød Strand, og fortsætter:

- Det betyder, at vi i de seneste år har fået en række nye kollegaer, og nu er pladsen ganske enkelt blevet for trang, siger hun, som forklaring på, at Agria har brug for mere plads.

Direktøren for Agria er glad for, at Dansk Kennel Klub, som Agria Dyreforsikring bor til leje hos, er indstillet på at bygge til. Den nye tilbygning vil give mulighed for 45 nye arbejdspladser, der bliver plads til to moderne mødelokaler og tre toiletter. Tilbygningen udføres af Egon Olsen og søn A/S fra Solrød, og den forventes at stå færdig og klar til indflytning den 1. februar 2021.

Bestyrelsesformanden for Dansk Kennel Klub forklarer, at det ikke er første gang, at Dansk Kennel Klub har udvidet hundehuset i Solrød. udvidelsen, som nu er gået i gang, indgik Dansk Kennel Klub aftale med Agria Dyreforsikring om ved årsskiftet.

- Vi er en gammel forening, der blev etableret i 1897, og tidligere boede vi til leje i København. Ved den store kommunalreform i 1970, hvor 1078 kommuner blev reduceret til 277 kommuner, fik vi mulighed for at købe ejendommen på Parkvej i Solrød. Siden har vi udvidet flere gange - og nu er den gal igen. I Dansk Kennel Klub har vi 38 arbejdspladser og i Agria er der nu 19. Inden for de kommende to år er huset vokset til en størrelse på mellem 70 og 80 arbejdspladser, forklarer formanden med tilfredshed, og tilfredsheden med flere arbejdspladser deler han med Solrøds borgmester, der var med ved en mindre begivenhed, da det første spadestik, skulle tages.

- Det, Dansk Kennel Klub gør her, har stor betydning både for byen og for danske hundeejere. Det er ikke bare Solrøds Hundehus - næh, bygningen her er hele Danmarks største hundehus, og den måde kennelklubben nænsomt bygger på, passer lige ind i Solrød byråds vision om, at byen skal være det bedste sted at leve og bo, sagde borgmester Niels Hörup (V).

Dansk Kennel Klub (DKK) er Danmarks største organisation for hundeejere med ca. 29.000 medlemmer i selve DKK og ca. 45.000 medlemmer i de 72 tilsluttede racespecialklubber.