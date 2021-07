Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Gør dit barn tryg i vandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gør dit barn tryg i vandet

Sydkysten - 09. juli 2021 kl. 09:25 Kontakt redaktionen

Strandparken: I Danmark har vi ikke langt til kysten uanset, hvor vi befinder os, og vandaktiviteternes popularitet vokser med stor fart. Derfor er det vigtigt at kunne svømme og begå sig sikkert i vandet. Under corona har mange børn holdt pause fra svømmeundervisningen og leg i svømmehallerne, og de kan have brug for langsomt at blive vænnet til at være i vandet igen. TrygFonden Kystlivredning har derfor udviklet vand-øvelser til inspiration for forældrene - både af hensyn til børnenes tryghed, men også i forhold til deres sikkerhed.

Indsatser i Strandparken Vallensbæk: 0 livreddende aktioner, 1 førstehjælpsaktion, 2 forebyggende aktioner og 41 oplysende indsatser

Brøndby: 0 livreddende aktioner, 3 førstehjælpsaktioner, 3 forebyggende aktioner og 84 oplysende indsatser

Ishøj: 0 livreddende aktioner, 8 førstehjælpsaktioner, 20 forebyggende aktioner og 163 oplysende indsatser

Hundige: 0 livreddende aktioner, 2 førstehjælpsaktioner, 1 forebyggende aktion og 31 oplysende indsatser

Det betyder det:

Livreddende aktioner, hvor det vurderes, at en eller flere personer var i livsfare.

Førstehjælpsaktioner, eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering.

Forebyggende indsatser, hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller få dem til at svømme tættere på land.

Oplysende indsatser, hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om fx de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet. Vallensbæk: 0 livreddende aktioner, 1 førstehjælpsaktion, 2 forebyggende aktioner og 41 oplysende indsatserBrøndby: 0 livreddende aktioner, 3 førstehjælpsaktioner, 3 forebyggende aktioner og 84 oplysende indsatserIshøj: 0 livreddende aktioner, 8 førstehjælpsaktioner, 20 forebyggende aktioner og 163 oplysende indsatserHundige: 0 livreddende aktioner, 2 førstehjælpsaktioner, 1 forebyggende aktion og 31 oplysende indsatserLivreddende aktioner, hvor det vurderes, at en eller flere personer var i livsfare.Førstehjælpsaktioner, eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering.Forebyggende indsatser, hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller få dem til at svømme tættere på land.Oplysende indsatser, hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om fx de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet. - I år har vi et nyt tiltag særligt målrettet børnefamilierne, hvor der kan være brug for at vænne børnene til at være i vandet igen og til at genopfriske svømme- og vandfærdighederne. Øvelserne kan bruges både i svømmehallen og på stranden til at blive fortrolig med vandet, og man kan bla. øve sig i at have hovedet under vand, flyde og dykke. Vi håber, at de forskellige øvelser vil være sjove for både børnene og deres forældre, og at de samtidig vil hjælpe børnene til at få en god sommer med en masse badeture, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Øvelserne er tilpasset børn i alderen ca. 3-12 år og produceret som korte videoer, der viser, hvordan de enkelte øvelser skal udføres.

- Når man er tryg i vand, så følger muligheden for en lang række sjove vandaktiviteter med. Vi anbefaler altid, at man bader sammen med sine børn, og med øvelserne er der mulighed for at lege samtidig med, at man kan rykke børnenes grænser og gøre dem mere modige i vandet. Leg i vand og vandtilvænning er det første trin til at lære børn at svømme, og man kan begynde allerede, fra børnene er tre år gamle, med at bruge øvelserne, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Se videoerne med øvelserne på www.respektforvand.dk.